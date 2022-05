Ένας ευαίσθητος δεξιοτέχνης του σύγχρονου χορού στην Πειραιώς 260

Με έναν από τους πιο νέους και άξιους εκπροσώπους του σύγχρονου χορού στην Ευρώπη θα ανοίξει ο κύκλος του Χορού στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Το διήμερο 1 & 2 Ιουνίου, ο διακεκριμένος χορευτής και χορογράφος Edouard Hue και η ομάδα του Beaver Dam Company θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στον Χώρο Η της Πειραιώς 260, την παράσταση All I need. Ένα περίπλοκο, συναρπαστικό και συνάμα πολιτικό –ή μήπως πολεμικό;– μπαλέτο σε έναν κόσμο που βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης.

Γεννημένος το 1991 ο Edouard Hue ξεκίνησε με hip hop πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα σύγχρονου χορού στο Conservatoire Régional d'Annecy (Γαλλία) αρχικά και στο Ballet Junior de Genève (Ελβετία) στη συνέχεια. Έχει χορέψει, μεταξύ άλλων, με την ομάδα του διάσημου Ισραηλινού χορογράφου Hofesh Shechter, τον Olivier Dubois στη Γαλλία και, στη Γενεύη, με τον Frédéric Gafner γνωστό και ως «Foofwa d'imobilité», την ομάδα Alias Compagnie και τον Jozsef Trefeli. Ως αποτέλεσμα, η Γενεύη έχει γίνει το καλλιτεχνικό του σπίτι και είναι εκεί που δημιούργησε το 2014 την Γαλλο-Ελβετική ομάδα σύγχρονου χορού Beaver Dam Company, αλλά και το πρώτο του ντουέτο, ονόματι «Murky Depths», με διεθνή πορεία και πολλά βραβεία.

Έχοντας πολύ γρήγορα αναπτύξει το δικό του στυλ και τη δική του χορογραφική «γλώσσα», ο Hue είναι ένας ερμηνευτής που θέτει τη σωματική του ικανότητα στην υπηρεσία της καθαρής κίνησης, υποστηρίζοντας μια μοναδική και γενναιόδωρη προσέγγιση του χορού, με μια ευαίσθητη, δεξιοτεχνική σωματικότητα. Το 2019 του απονεμήθηκε το Ελβετικό Βραβείο Χορού του «Εξαίρετου χορευτή» («Danseur Exceptionnel»).

Λίγα λόγια για το All I need:

Υπάρχει ελπίδα να ανακοπεί η πορεία της ανθρωπότητας προς την ολοκληρωτική καταστροφή; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί την καινούργια (2021) χορογραφία του Edouard Hue, και της ομάδας του, Beaver Dam Company. Οι χορευτές και οι χορεύτριές του μοιάζουν βυθισμένοι*ες σε ένα περίπλοκο, συναρπαστικό μπαλέτο που υφαίνεται από λεπτές ισορροπίες, οπισθοχωρήσεις, προελάσεις. Θα βρουν διέξοδο οι πρωταγωνιστές μας στον εχθρικό αυτό κόσμο; Αντλώντας έμπνευση από το παιχνίδι στρατηγικής γκο, ο χορογράφος αφήνεται να παρασυρθεί από τη δύναμη του επείγοντος και στρέφει την προσοχή μας σε μια θεμελιώδη ανάγκη: την ανάγκη να ακούμε ο ένας τον άλλον. Το μόνο που χρειαζόμαστε.

Την 1η Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τον δημιουργό και τους συντελεστές της παράστασης.

Δείτε το επίσημο teaser του All I need εδώ: https://youtu.be/F0MnmI2hTug

Χορογραφία Edouard Hue • Σύνθεση Jonathan Soucasse • Κοστούμια Sigolène Pétey • Φωτισμοί David Kretonic • Ερμηνεύουν Louise Bille, Alfredo Gottardi, Tilouna Morel, Jaewon Jung, Lou Landré, Neal Maxwell, Rafaël Sauzet, Angélique Spiliopoulos, Yurié Tsugawa • Καλλιτεχνικός βοηθός Alfredo Gottardi • Βοηθός ενδυματολόγου Diane Seguy • Σύμβουλος δραματουργίας Hugo Roux • Παραγωγή Beaver Dam Company • Συμπαραγωγή Festival de Danse de Cannes – Cote d’Azur France, Salle du Lignon – Vernier Culture, Le Dôme Théâtre – Albertville, Equilibre-Nuithonie – Fribourg, Centre Chorégraphique National de Mulhouse – Opéra National du Rhin, L’Auditorium Seynod – Scène Régionale Auvergne – Rhône-Alpes • Residencies Château-Rouge, L’Auditorium Seynod – Scène Régionale Auvergne – Rhône-Alpes, L’Imprimerie – Genève, Théâtre du Vellein – CAPI, Salle du Lignon – Vernier, Centre Chorégraphique National de Mulhouse – Opéra National du Rhin • Οικονομική υποστήριξη Loterie Romande, Ville de Vernier – Vernier Culture, Ville de Genève, Ville d’Annecy, Fondation Sophie and Karl Binding, Pro-Helvetia – Fondation Suisse pour la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Stanley Thomas Johnson, Conseil Départemental de la Haute-Savoie, Fondation Ernst Göhner, Fondation Anne-Marie Schindler, République et Canton de Genève, CORODIS – Commission Romande de Diffusion des Spectacles, Région Auvergne-Rhône-Alpes (Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού της Ωβέρνης-Ρον-Αλπ) • Εταίροι Binding First Dance μαζί με Fondation Sophie and Karl Binding

Συνεργασία επικοινωνίας Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Υπηρεσία συνεργασίας και μορφωτικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Η ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

