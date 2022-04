Λ. Μενδώνη: Συνεργασία με τις Εθνικές Επιτροπές της Αυστραλίας για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο των επαφών της στο Σίδνεϊ, συναντήθηκε με τις δύο Εθνικές Επιτροπές της Αυστραλίας που εργάζονται συστηματικά για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.



Είχε μακρά συνεργασία με τον David Hill και τον George Vardas, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Australian Parthenon Association, καθώς και με τον Emmanuel Comino, Πρόεδρο της International Organising Committee - Australia for the Restitution of the Parthenon Marbles. Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε εκτενώς τις δύο Επιτροπές για τις πρόσφατες εξελίξεις, μετά την σημαντική απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου της UNESCO, σε ό,τι αφορά το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την επικείμενη συνάντηση των ανά τον κόσμο Εθνικών Επιτροπών, τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Αθήνα, για τη λήψη αποφάσεων για τον συντονισμό των Επιτροπών σε κοινές δράσεις πίεσης προς τη βρετανική πλευρά. Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Επιτροπών για τη διαρκή τους στήριξη και τις άοκνες προσπάθειες τους για τη διεθνή προβολή του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η Λίνα Μενδώνη με μέλη της Australian Parthenon Association

Θέματα που απασχολούν την ελληνική ομογένεια του Σίδνεϊ στην προσπάθεια της να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό, να επεκτείνει τις καλλιτεχνικές δράσεις της και να διοργανώσει πολιτιστικά γεγονότα ποιότητας, συζήτησε με τις ομογενειακές κοινότητες η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε στο Σίδνεϊ με τα μέλη της Κυθηραϊκής Ένωσης Αυστραλίας και τον Πρόεδρο της, Εμμανουήλ Αλφιέρη και συζήτησε διεξοδικά θέματα που αφορούν την προβολή του ελληνικού πολιτισμού από την ομογένεια. Η Υπουργός ακούγοντας τις εισηγήσεις της κυθηραϊκής κοινότητας πρότεινε τη συνεργασία της κοινότητας με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία, στην Καμπέρα, Μουσείου Ακριβών Αντιγράφων από έργα που εκτίθενται στα ελληνικά μουσεία, από την αρχαιότητα μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Στόχος είναι η ίδρυση μόνιμης εστίας του ελληνικού πολιτισμού για την προβολή του σε όλους τους πολίτες, Αυστραλούς και ομογενείς, αλλά και η υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη νεότερη γενιά των ομογενών. Η πρόταση έγινε αμέσως δεκτή.

Η Λίνα Μενδώνη με μέλη της Κυθηραϊκής Ένωσης Αυστραλίας και τον πρόεδρο της Australia for the Restitution of the Parthenon Marbles E. Comino

Η Υπουργός ενημερώθηκε επίσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας και τον πρόεδρο της Χάρη Δανάλη, σχετικά με το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Η Λίνα Μενδώνη πρότεινε τρόπους αναβάθμισης του Φεστιβάλ, αλλά και την στήριξη του με καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αρχαιότερου εκτός Ελλάδος παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Σίδνεϊ και η Πρόεδρός του Λιάνα Βερτζάγια παρέθεσαν γεύμα εργασίας στην Υπουργό και της εξέθεσαν εκτενώς τις δράσεις και τα προβλήματα που απασχολούν τον φορέα τους. Η Λίνα Μενδώνη παρουσίασε τρόπους στήριξης του Λυκείου, που έγιναν αμέσως αποδεκτές.

Με τους καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ

Το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και την Έδρα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών, καθώς και το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο επισκέφθηκε η Λίνα Μενδώνη. Είχε ευρεία συζήτηση με τον επικεφαλής της έδρας Νεοελληνικών σπουδών καθηγητή Βρασίδα Καραλή –με την συμμετοχή και εκπροσώπων των φοιτητών- ο οποίος την ενημέρωσε ότι το τμήμα νεοελληνικών σπουδών είναι το μοναδικό που απέμεινε στην ανώτατη εκπαίδευση της Αυστραλίας από επτά τμήματα που λειτουργούσαν και σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, ως το 2011. Η Λίνα Μενδώνη συμφώνησε το ΥΠΠΟΑ να στηρίξει τις δραστηριότητες του Τμήματος με αποστολή εκδόσεων νεοελληνικής λογοτεχνίας, καθώς και προσκλήσεις συγγραφέων και καλλιτεχνών, προκειμένου να παρουσιάσουν την δουλειά τους σε πλαίσιο σεμιναριακών μαθημάτων. Ενημερώθηκε επίσης, από τον επικεφαλής του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου καθηγητή Σταύρο Πασπαλά για τις δραστηριότητές του. Στη συνέχεια η Υπουργός ξεναγήθηκε στο Μουσείο Chau Chak του Πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει σημαντικές συλλογές, ανάμεσά τους και σημαντική αρχαιοελληνική.

naftemporiki.gr