«Κοινό Κτήμα»: Σπονδυλωτή έκθεση στο MOMus - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Φωτογραφία, ζωγραφική, εγκαταστάσεις, βίντεο, ηχητικά σύνολα και χαρακτική, όλα αυτά εντοπίζονται ως καλλιτεχνικά μέσα στα έργα που συνθέτουν το δεύτερο μέρος της σπονδυλωτής έκθεσης με τίτλο «Κοινό Κτήμα» η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), από τις 15 Απριλίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.



Στη νέα έκθεση συμμετέχουν 45 εικαστικοί με 69 έργα τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του MOMus την τελευταία διετία, στο πλαίσιο του προγράμματος αγορών και εμπλουτισμού των συλλογών του, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το ποσό των 80.000€. Η ίδια αποτελεί φυσική συνέχεια του πρώτου μέρους που λειτουργεί ήδη στο μουσείο και φιλοξενεί τα έργα-δωρεές 29 καλλιτεχνών την τελευταία τριετία.

Μπάμπης Βενετόπουλος

Τα θέματα που πραγματεύονται οι καλλιτέχνες στα έργα τους στο «Κοινό Κτήμα – Αγορές» μπορεί να αποτελούν στοιχεία τόσο από την πραγματικότητα, εξιστορήσεις, αφηγήσεις, προσανατολισμούς, όσο και από τη σφαίρα της φαντασίας, της επιθυμίας, της ουτοπίας. Πρόκειται για χειρονομίες, για πρόσωπα, για μάτια, σκέψεις, ιδέες. Προκύπτει λοιπόν μια αναστοχαστική έκθεση που προσεγγίζει τις συλλογικές εμπειρίες, τις διαχρονικές έννοιες και οπτικοποιεί τους συλλογικούς συσχετισμούς και τις θεμελιώδεις αξίες.

Τo MOMus ανέλαβε το 2020 να διερευνήσει την κατάρτιση ενός προγράμματος με στόχο τη στήριξη της καλλιτεχνικής κοινότητας λόγω των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19, με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ. Το εγχείρημα επικεντρώθηκε στην αγορά έργων Ελλήνων καλλιτεχνών προκειμένου να εμπλουτιστούν οι συλλογές του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Μουσείου Φωτογραφίας του MOMus, όπως είναι καθήκον και χρέος ενός πολιτιστικού οργανισμού, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη δημιουργία, και αφετέρου την ενίσχυση των εικαστικών καλλιτεχνών, οι οποίοι υπέστησαν, όπως οι περισσότεροι επαγγελματίες του Πολιτισμού, τις συνέπειες της πανδημίας.



Εγκαινιάστηκε λοιπόν ένας συλλογικός τρόπος διαχείρισης με αποτέλεσμα να επανασχεδιαστούν, να συνδιαμορφωθούν και να αναπτυχθούν εκ νέου τα κριτήρια ανάπτυξης των συλλογών του φορέα, όπως η ανοιχτή πρόσκληση, η έρευνα από μεριάς των επιμελητών, η εντοπιότητα, η κοινωνική αποτύπωση και η αισθητική αξία.

Αλέξανδρος Σιμόπουλος

Η έκθεση αποτελεί, επίσης, την επαναπροσέγγιση των έργων τέχνης στο φυσικό χώρο του Μουσείου, καθώς μέρος των έργων εκτέθηκε στο ψηφιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από τον φορέα στην πλατφόρμα res.momus.gr (MOMus Resilience Project), μια ψηφιακή διαδραστική ενέργεια του φορέα που αναπτύχθηκε στην περίοδο της καραντίνας και ενεργοποίησε τον διάλογο με το κοινό και τους καλλιτέχνες. Από το ψηφιακό αυτό αποθετήριο σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν ήδη δυο εκθέσεις: το «Anthropause» στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το «Together, So Far So Close» στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, οι οποίες αποτέλεσαν και την αρχή του όλου εγχειρήματος της αγοράς έργων τέχνης. Η έκθεση αυτή ταυτόχρονα προσβλέπει στη διάδραση των νέων αποκτημάτων του MOMus με το κοινό, μεταφέροντας τις πρωτόγνωρες συνθήκες και εμπειρίες εγκλεισμού αλλά και ανθεκτικότητας.

Επιμέλεια: Θοδωρής Μάρκογλου & Κατερίνα Σύρογλου, ιστορικοί της τέχνης και επιμελητές MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Λουκία Αλαβάνου

Λουκία Αλαβάνου, Βασίλης Αλεξάνδρου, Γιάννης Αυγέρης, Χρήστος Βενέτης, Μπάμπης Βενετόπουλος, Καλλιόπη Βουτζαλή, Αικατερίνη Γεγησιάν, Παντελής Γεωργίτσης, Μαρίνα Γιώτη, Όλγα Δέικου, Θωμάς Διάφας, Πέτρος Ευσταθιάδης, Μαίρη Ζυγούρη, Μαριάννα Ιγνατάκη, Σπυρίδων Καπρίνης, Κυριάκος Κατσαρέας, Ευαγγελία Κρανιώτη, Μαρία Κριαρά, Άννα Λάσκαρη, Γιάννης Λιάκος, Θάνος Μακρής, Κωνσταντίνος Μαρκογιάννης, Δημήτρης Μιχαλάκης, Γιάννης Μπελημπασάκης, Γιώργος Μουτάφης, Βασίλης Μπότουλας, Άλκης Μπούτλης, Λία Ναλμπαντίδου, Βασίλης Νεμπεγλεριώτης, Στράτος Ντόντσης, Σταύρος Ξηρός, Γιούλα Παπαδοπούλου, Εύα Παπαμαργαρίτη, Ελένη Παυλοπούλου, Αλέξανδρος Πλωμαρίτης, Γιώργος Σαλαμέ, Βασίλης Σαλπιστής, Αλέξανδρος Σιμόπουλος, Σοφία Τολίκα, Nίκος Τριανταφύλλου, Μαρίνος Τσαγκαράκης, Πάνος Τσαγκάρης, Αλέκα Τσιρώνη, Κωνσταντίνος Φαζός, Κατερίνα Χατζηδημητρίου.

Την σπονδυλωτή έκθεση πλαισιώνουν ξεναγήσεις για το κοινό κάθε Πέμπτη στις 18:00 και κάθε Σάββατο στις 12:00, για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, με δηλώσεις συμμετοχής (τηλ. 2310240002 εσωτ. 1, reception.contemporary@momus.gr). Θα ακολουθήσουν ομιλίες καλλιτεχνών, workshops και εκπαιδευτικές δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 η επίσκεψη στην έκθεση θα είναι δωρεάν για το κοινό με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του χώρου (10:00-22:00).

Η είσοδος στο Μουσείο γίνεται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (εντός τελευταίων τριών μηνών). Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

