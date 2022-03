Ατομική έκθεση της Λεώνης Γιαγδζόγλου, με τίτλο «The Queen Undressed», εγκαινιάζεται αύριο, Σάββατο 12 Μαρτίου, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, στην γκαλερί Ίρις [Αντήνορος 12, Αθήνα].

Στην έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 8 Μαΐου, παρουσιάζονται έντεκα κεραμικά έργα με πλούσια αυτοβιογραφικά στοιχεία γύρω από το τραύμα και τη θεραπεία, με έμφαση στη φωνή.





«Είναι μέρος της φιλοσοφίας μου όταν δημιουργώ να αποδέχομαι τις αλλαγές του υλικού και τις αποφάσεις που παίρνει “ερήμην μου”, δηλαδή να αλλάζει τη μορφή του έστω και αν δεν το είχα αποφασίσει εξαρχής», αναφέρει η Λεώνη Γιαγδζόγλου.

Και προσθέτει: «Θέλω και επιδιώκω αυτές τις αλλαγές να τις εντάσσω με κάποιον τρόπο στο τελικό έργο. Έτσι όπως συμβαίνει και στη ζωή. Την ομορφιά και τη διαφορετικότητα τις ανακαλύπτει κανείς μέσα από το “φάλτσο”- το “λάθος” το “τυχαίο” που εντέλει δεν είναι τόσο τυχαίο.

Το “φάλτσο” είναι αυτό που το διαχωρίζει από το τέλειο. Είναι το “σημάδι” που το διαφοροποιεί από τα άλλα. Που μας κάνει να το διακρίνουμε. Να μας συγκινεί. Να το ερωτευόμαστε».

/

Η έκθεση περιλαμβάνει δύο κεντρικά έργα: «The Queen Undressed» και «Big Brother» που μας οδηγούν σε δύο διαφορετικές ενότητες: Η πρώτη συνδέεται με το τραύμα και τη θεραπεία. Η δεύτερη εξετάζει την έννοια του παιχνιδιού και της συλλογικότητας.

Το έργο «The Queen Undressed» παίρνει τη μορφή της βασίλισσας, η οποία, αν και φανερά τραυματισμένη στο σημείο των γεννητικών οργάνων, παραμένει δυνατή ακριβώς επειδή είναι ευάλωτη. Το τραύμα στρέφει το βλέμμα μας στην παρεμβατικότητα και στην αποτυχία της σύγχρονης δυτικής ιατρικής να συμπεριλάβει τον ασθενή στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν. Ιδιαίτερα οι γυναίκες αποκλείονται συστηματικά από τις αποφάσεις που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Αυτές οι αποφάσεις είναι συχνά μη αναστρέψιμες και θίγουν την αυτονομία και την αξιοπρέπειά τους.

/

Το δεύτερο κεντρικό έργο της έκθεσης, με τίτλο «Big Brother», αναφέρεται στη σχέση των ανθρώπων με τα αντικείμενα σε μια εποχή έντονης περιβαλλοντική συλλογικής συνειδητοποίησης. Το κενό της οικολογικής θλίψης καλύπτεται με απορριφθέντα βιομηχανικά αντικείμενα. Στο «Big Brother», το υπερμεγέθες κεφάλι σχολιάζει την εγκεφαλική υπερδιέγερση του σύγχρονου ανθρώπου. Οι λέξεις που ξεπετάγονται από αυτό είναι οι ασταμάτητες σκέψεις μας. Η απάντηση έρχεται από το στόμα με τη λέξη “NOW” και μας καλεί να γειωθούμε στο παρόν.

Στην έκθεση παρουσιάζεται και μια in situ τοιχογραφία του εικαστικού Στέλιου Καραμανώλη που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο.

Η Λεώνη Γιαγδζόγλου είναι εικαστικός, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, έχει αφοσιωθεί στην κεραμική, η οποία συνδυάζει τα δύο βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής της έκφρασης, το design και τη ζωγραφική. Έχει κάνει τρεις ατομικές εκθέσεις: My self as a room στο DEPAM (Μύκονος, 2017), Objects born not made στο KARYBU (Τήνος, 2019) και Narratives from ceramic creations στην Art Appel Gallery (Αθήνα, 2020). Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις όπως Ceramic Again- στο Hermes, Just Art στο Showroom10, When Law goes pop(!)_Project {Just/Art} στο Κέντρο Τεχνών δήμου Αθηναίων και Εmergency στο Sealed Earth.

Το 1995 ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή στην Κολωνία της Γερμανίας, όπου ίδρυσε μαζί με συμφοιτητές της την εταιρία MILK Design, η οποία γρήγορα καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες στον χώρο του branding και design. Το 1999, η εικαστικός επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα και ίδρυσε την εταιρεία MILK της οποίας ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα creative director. Είναι απόφοιτος της σχολής Βακαλό και του Art Center Europe στο Montreux με εξειδίκευση στον Communication Design.

naftemporiki.gr