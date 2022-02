Η επιστροφή των Florence + The Machine

Οι πολύ δημοφιλείς και στην Ελλάδα Florence + the Machine, κυκλοφορούν το νέο τους τραγούδι «King».

Το «King» είναι ένας διαλογισμός για τη γυναικεία ζωή, την οικογένεια & τη θηλυκότητα. Είναι ένα προσωπικό μανιφέστο για την υπέρβαση των ρόλων που καθορίζονται από το φύλο.

«I am no mother, I am no bride - I am king».

Το να είσαι γυναίκα καλλιτέχνης συγκρούεται δυστυχώς με το πώς να ευδοκιμήσεις και να συνεχίσεις στο ίδιο μονοπάτι που ακολουθούν οι άνδρες καλλιτέχνες των οποίων η πορεία προς την επιτυχία δεν εμποδίζεται από τη βιολογία. Στα μέσα της δεκαετίας του '30, αυτές είναι οι αντιφάσεις με τις οποίες παλεύει η Florence μέσα από το νέο της κομμάτι.

«As an artist, I never actually thought about my gender that much. I just got on with it. I was as good as the men and I just went out there and matched them every time. But now, thinking about being a woman in my 30s and the future… I suddenly feel this tearing of my identity and my desires. That to be a performer, but also to want a family might not be as simple for me as it is for my male counterparts. I had modelled myself almost exclusively on male performers, and for the first time I felt a wall come down between me and my idols as I have to make decisions they did not.» – Florence + the Machine

