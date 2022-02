Οι αστρονόμοι φτιάχνουν κέντρο προστασίας από τους στόλους τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων

Η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τους στόλους τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων που δημιουργούν μεγάλες εταιρείες και το ίδιο αναμένεται να κάνουν σύντομα και ορισμένα κράτη.

Η Space X, του Ελον Μασκ, η Amazon και η OneWeb έχουν πάρει άδεια για να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ειδικότερα γρήγορη και ποιοτική σύνδεση στο Internet μέσω δορυφορικών στόλων που αποτελούνται από χιλιάδες δορυφόρους. Εκατοντάδες δορυφόροι αυτών των στόλων βρίσκονται ήδη στο Διάστημα και αναμένουν τους υπόλοιπους δορυφόρους..

Οι αστρονόμοι έχουν καταθέσει από την πρώτη στιγμή την αντίθεση τους σε αυτό το εγχείρημα υποστηρίζοντας ότι οι χιλιάδες δορυφόροι που θα κινούνται συντονισμένα συνεχώς στον ουράνιο θόλο θα «τυφλώνουν» τα επίγεια τηλεσκόπια δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο πέπλο διαστημικής παρατήρησης. Εκτός από αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα οι στόλοι αυτοί έχουν δεχθεί επίσης κριτική για το γεγονός ότι η παρουσία τους αυξάνει πολύ τους κινδύνους πρόκλησης συγκρούσεων είτε μεταξύ τους είτε με πυραύλους, διαστημικά σκάφη και διαστημικούς σταθμούς δημιουργώντας νέες ποσότητες διαστημικών σκουπιδιών

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλία και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου τμήματος που θα λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου και συντονισμού της επιστημονικής κοινότητας με τους δορυφορικούς στόλους.

Το Κέντρο Προστασίας του Σκοτεινού και Σιωπηλού Ουρανού από την Παρέμβαση των Δορυφορικών Στόλων (Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference) θα φέρνει σε επαφή τους αστρονόμους και την επιστημονική κοινότητα με τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι δορυφορικοί στόλοι αλλά και τις Αρχές και οργανισμούς που ρυθμίζουν τη διαστημική δραστηριότητα.

«Αυτοί οι στόλοι αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη μοντέρνα αστρονομία» δηλώνει ο Πιέρο Μπενβενούτι, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης και διευθυντής του νέου κέντρου προστασίας. Το κέντρο θα οργανώσει συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών ώστε τόσο τα αστεροσκοπεία όσο και οι εταιρείες των στόλων να κάνουν αλλαγές και ρυθμίσεις σε τηλεσκόπια και δορυφόρους ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η παρεμπόδιση της διαστημικής παρατήρησης από τους δορυφορικούς στόλους.

Ανησυχία προκαλεί όμως και η πρόθεση κάποιων χωρών να προχωρήσουν στη δημιουργία τέτοιων στόλων. Η Κίνα έκανε γνωστό ότι θέλει να δημιουργήσει ένα στόλο που θα αποτελείται από 13 χιλιάδες δορυφόρους και έχει ξεκινήσει τις σχετικές διεργασίες. Η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε πριν από λίγες μέρες την ίδια πρόθεση.