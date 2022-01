Γλυπτά Παρθενώνα: Times - «Ανήκουν στην Αθήνα, πρέπει να επιστραφούν»

Στο πλευρό της Ελλάδας τάσσονται οι Times του Λονδίνου στο μείζον ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, τονίζοντας σε δημοσίευμά τους πως «πρέπει να επιστραφούν».

Η βρετανική εφημερίδα μάλιστα αναφέρει ότι επί 50 χρόνια στήριζαν την κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο στη θέση κατά της επιστροφής και σήμερα ανακοινώνουν ότι αλλάζουν γνώμη.

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, καλλιτέχνες και πολιτικοί έχουν υποστηρίξει ότι έργα τέχνης τόσο θεμελιώδη για την πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το Μουσείο αλλά και η Βρετανική κυβέρνηση υποστηριζόμενα από τους Times, αντιστάθηκαν στην πίεση αυτή. Αλλά τώρα οι συνθήκες άλλαξαν. Τα Γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Πρέπει τώρα να επιστραφούν», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

«Τα Γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Τώρα πρέπει να επιστραφούν», αναφέρουν σε άρθρο τους με τίτλο: «Η άποψη των Times για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ενώνοντας την Ελληνική Κληρονομιά» [The Times view on the Elgin Marbles: Uniting Greece’s Heritage].

«Τα Ελγίνεια Μάρμαρα είναι υπέροχα στην απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής και της κίνησης. Εκατομμύρια έχουν θαυμάσει αυτά τα Γλυπτά που κάποτε κοσμούσαν τον Παρθενώνα και τους τελευταίους δύο αιώνες βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, ένα από τα ομορφότερα εκθέματά του», γράφουν, μεταξύ άλλων, οι Times.