Με 50.000 λαμπάκια φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center

Τα Χριστούγεννα ήρθαν στη Νέα Υόρκη, καθώς φωταγωγήθηκε το θρυλικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center, ανοίγοντας επίσημα την εορταστική περίοδο.

Πλήθη κόσμου επέστρεψαν στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες για την 89η ετήσια εκδήλωση για τη φωταγώγηση του δέντρου. Η εκδήλωση ήταν ανοικτή στο ευρύ κοινό, σε αντίθεση με την περασμένη χρονιά όταν ήταν σε ισχύ αυστηροί περιορισμοί για την COVID-19 ώστε να αναχαιτιστεί η έξαρση του κορωνοϊού.

REUTERS/CAITLIN OCHS

Στη δίωρη τελετή, που μεταδόθηκε απευθείας από το NBC, συμμετείχαν γνωστοί σταρ, κάποιοι διαδικτυακά, όπως η Κάρι Άντεργουντ, της οποίας η μαγνητοσκοπημένη εκτέλεση του τραγουδιού "Let There Be Peace" μεταδόθηκε από το Νάσβιλ.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν όταν τα πάνω από 50.000 πολύχρωμα λαμπιόνια LED και το αστέρι των σχεδόν 400 κιλών με τις τουλάχιστον 70 κορυφές και καλυμμένο με τρία εκατομμύρια κρυστάλλους άναψαν, ζωντανεύοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Μόλις μετακομίσαμε εδώ από την Ατλάντα, οπότε θέλαμε να δούμε λίγο το δέντρο και να πάρουμε μια αίσθηση και να ζήσουμε τα Χριστούγεννα με τον σωστό τρόπο», είπε ένας παρευρισκόμενος, ο Τζέιμι Τζόινερ στο CBS2.

REUTERS/CAITLIN OCHS

«Πάντα έβλεπα το δέντρο να ανάβει στην τηλεόραση, και είχα δει επίσης το δέντρο στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι», οπότε σκέφτηκα ότι θα ερχόμουν εδώ και θα το έβλεπα προσωπικά για πρώτη φορά», δήλωσε ο Κρις, κάτοικος του Midtown.

«Ήταν ένα όνειρο που είχα από τότε που μετακόμισα στη Νέα Υόρκη πριν από 35 χρόνια», είπε η Άννα Τζελ Σμιθ, κάτοικος του Μανχάταν.

Το φετινό δέντρο, βάρους 12 τόνων και ύψους 24 μέτρων, θα παραμείνει στολισμένο έως τις αρχές του Ιανουαρίου του 2022.

naftemporiki.gr