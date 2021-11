American Music Awards: Κυρίαρχοι οι BTS

Οι BTS κυριάρχησαν στην τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων 2021 (Αmerican Music Awards - AMA’s), με τη live εμφάνισή τους και τη βράβευσή τους σε διάφορες κατηγορίες.

Το ντουέτο Silk Sonic –αποτελούμενο από τους Bruno Mars και Anderson. Paak, άνοιξε τη βραδιά στο Λος Άντζελες, στο Microsoft Theatre, με τραγούδια από το άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Πριν από την έναρξη του σόου, η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε ρεκόρ για τα περισσότερα AMA’s στην ιστορία, κερδίζοντας το βραβείο Αγαπημένη Γυναίκα Καλλιτέχνης της Ποπ. Η τραγουδίστρια κέρδισε, επίσης, το βραβείο Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ για το «evermore» και έχει, πλέον, 34 βραβεία AMA’s.

Πριν από την τελετή απονομής, τρία βραβεία απέσπασαν η Doja Cat και δύο η Meghan Thee Stallion. Η οικοδέσποινα της βραδιάς, Cardi B, έκανε έναρξη με ενθουσιώδη εισαγωγή στο κοινό. «Δεν θα πω ψέματα, είμαι νευρική, τρέμω» είπε για το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια. Το κοινό γύρω από τη σκηνή φορούσε μάσκες προστασίας από τον κορωνοϊό και οι VIP καλεσμένοι που δεν φορούσαν, τήρησαν τις αποστάσεις ασφαλείας.

Η πρώτη φορά υποψήφια Ολίβια Ροντρίγκο -σε επτά κατηγορίες, τραγούδησε το «Traitor» από το άλμπουμ της «SOUR» και έπαιξε ακουστική κιθάρα, ενώ απέσπασε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης της Χρονιάς. «Είμαι ευγνώμων σε όσους αγκάλιασαν τη μουσική μου» ανέφερε η 18χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε το «On My Way» από την επερχόμενη ταινία «Marry Me», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Όουεν Γουίλσον.

Ακόμη, οι New Kids on the Block και New Edition ένωσαν τις δυνάμεις τους και τραγούδησαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το supergroup από τη Νότια Κορέα, BTS, κέρδισε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας διάκρισης της βραδιάς, Αγαπημένος Καλλιτέχνης της Χρονιάς. Έφυγαν, επίσης, με τα βραβεία Αγαπημένο ποπ ντουέτο ή Γκρουπ και Αγαπημένο Ποπ Τραγούδι για το επιτυχημένο σινγκλ τους «Butter».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο Αγαπημένος Καλλιτέχνης της Χρονιάς, ο αρχηγός των BTS, RM, τόνισε φανερά συγκινημένος: «Όλο αυτό είναι ένα θαύμα. Σοβαρά, δεν θα το λάβουμε ποτέ ως δεδομένο».

«Πριν από τέσσερα χρόνια, κάναμε την πρώτη ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση σε αυτή τη σκηνή των AMAs με το “DNA”. Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι και νευρικοί τότε» είπε ο RM. «Ήταν μια μακρά και καταπληκτική διαδρομή από τότε, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να στοιχηματίσει ότι θα βρισκόμασταν εδώ να λάβουμε αυτό το βραβείο. Εκτός από τους ARMY. Επτά αγόρια από την Κορέα, ενωμένα από την αγάπη για τη μουσική, γνώρισαν την αγάπη και την υποστήριξη από τους ARMY σε όλο τον κόσμο» τόνισε ο RM, αναφερόμενος στους θαυμαστές και τις θαυμάστριες του K-pop συγκροτήματος.

Σε αντίθεση με άλλα βραβεία -τα οποία απονέμονται με βάση απόφαση κριτικής επιτροπής από πρόσωπα της βιομηχανίας, οι τιμώμενοι στα American Music Awards επιλέγονται αποκλειστικά με βάση τις ψήφους των θαυμαστών.

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων AMA’s 2021

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Ολίβια Ροντρίγκο

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

BTS

Συνεργασία της Χρονιάς

«Kiss Me More» - Doja Cat ft. SZA



Αγαπημένο Τραγούδι

«Body» - Megan Thee Stallion

Αγαπημένο Μουσικό Βίντεο

«MONTERO (Call Me By Your Name)» - Lil Nas X

Καλύτερος Άνδρας Ποπ Καλλιτέχνης

Ed Sheeran

Καλύτερη Γυναίκα Ποπ Καλλιτέχνις

Taylor Swift

Καλύτερο Ποπ Ντουέτο ή Συγκρότημα

BTS

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ

«evermore» - Taylor Swift

Καλύτερο Ποπ Τραγούδι

«Butter» - BTS

Καλύτερος Άνδρας Κάντρι Καλλιτέχνης

Luke Bryan

Καλύτερη Γυναίκα Κάντρι Καλλιτέχνις

Κάρι Άντεργουντ

Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα

Dan + Shay

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

«Goldmine» - Gabby Barrett

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι

«The Good Ones» - Gabby Barrett

Καλύτερος Άνδρας Χιπ - Χοπ Καλλιτέχνης

Drake

Καλύτερη Γυναίκα Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνις

Megan Thee Stallion

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ

«Good News» - Megan Thee Stallion

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι

«Up» - Cardi B

Καλύτερος Άνδρας R&B Καλλιτέχνης

The Weeknd

Καλύτερη Γυναίκα R&B Καλλιτέχνις

Doja Cat

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

«Planet Her» - Doja Cat

Καλύτερο R&B Τραγούδι

«Damage» - H.E.R.

Καλύτερος Άνδρας Λάτιν Καλλιτέχνης

Bad Bunny

Καλύτερη Γυναίκα Λάτιν Καλλιτέχνις

Becky G

Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Συγκρότημα

Banda MS de Sergio Lizárraga

Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ

«EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO» - Bad Bunny

Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι

«LA NOCHE DE ANOCHE» - Bad Bunny x Rosalía

Καλύτερος Ροκ Καλλιτέχνης

Machine Gun Kelly

Αγαπημένος Καλλιτέχνης που Εμπνέει

Carrie Underwood

Καλύτερος Γκόσπελ Καλλιτέχνης

Kanye West

Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

Marshmello