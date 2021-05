Σε κρίση οι Χρυσές Σφαίρες - Επιστρέφει τα βραβεία του ο Τομ Κρουζ

Ο θεσμός των Χρυσών Σφαιρών, που κατά πολλούς θεωρούνταν προάγγελος των βραβείων Όσκαρ, διανύει περίοδο μεγάλης κρίσης, μετά από δημοσίευμα των Los Angeles Times όπου αποκαλύπτεται πως κανένα από τα μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (HFPA) δεν είναι μαύρος ή μαύρη.

Οι Χρυσές Σφαίρες αντιμετωπίζουν σφοδρή κριτική για το έλλειψη ποικιλομορφίας, καθώς στις φετινές υποψηφιότητες απουσίαζαν όλες οι «μαύρες» ταινίες, όπως το Da 5 bloods, η Θρυλική Μα Ρέινι, One night in Miami, Judas and the Black Messiah.

Το NBC ανακοίνωσε πως δεν θα μεταδώσει την απονομή των βραβείων του χρόνου, «αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις», αλλά και λόγω «συστημικού ρατσισμού».

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η HFPA έχει δεσμευτεί για ουσιαστική μεταρρύθμιση» δήλωσε εκπρόσωπος του NBC. «Ωστόσο, η αλλαγή αυτού του μεγέθους απαιτεί χρόνο και δουλειά. Αισθανόμαστε έντονα ότι η HFPA χρειάζεται χρόνο για να το κάνει σωστά. Ως εκ τούτου, το NBC δεν θα προβάλει την απονομή των Χρυσών Σφαιρών του 2022. Θεωρώντας ότι ο οργανισμός θα υλοποιήσει το σχέδιό του, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να μεταδώσουμε την τελετή τον Ιανουάριο του 2023» ανέφερε.

Το επόμενο πλήγμα στον θεσμό ήρθε από τον Τομ Κρουζ, ο οποίος ανακοίνωσε πως επιστρέφει τις Χρυσές Σφαίρες για τις ταινίες για τις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τζέρι Μαγκουάιρ» και «Μανόλια».

Ομοίως πριν λίγο καιρό, η ηθοποιός Σκάρλετ Γιοχάνσον κατηγόρησε τις Χρυσές Σφαίρες για σεξισμό, λέγοντας πως σε πολλές συνεντεύξεις τύπου οι ερωτήσεις ήταν σεξιστικές. Η βραβευμένη ηθοποιός δήλωσε πως θα απέχει πλέον από τον θεσμό και κάλεσε τους συναδέλφους σε μποϊκοτάζ, άποψη που ασπάζεται και ο Μαρκ Ράφαλο.

naftemporiki.gr