Ζεσταίνουν τους αμπελώνες για να σώσουν τη σοδειά

Οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί ανάβουν κεριά και καίνε δέματα από άχυρο στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τους αμπελώνες τους από τον παγετό της άνοιξης, με την πρόβλεψη για πιο κρύες νύχτες αυτήν την εβδομάδα να αυξάνει τον φόβο σοβαρών ζημιών και απώλειας παραγωγής.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -5 ° C όλη τη νύχτα σε περιοχές παραγωγής κρασιού, συμπεριλαμβανομένου του Chablis, της Βουργουνδίας και του Μπορντό, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τους βλαστούς που έχουν ήδη αναπτυχθεί λόγω του προηγούμενου ήπιου καιρού.

REUTERS/PASCAL ROSSIGNOL

Έξω από το Chablis, γνωστό σε όλο τον κόσμο για το φρουτώδες, όξινο λευκό κρασί του, βγαίνει μια βαθιά πορτοκαλί λάμψη από δεκάδες χιλιάδες κεριά κρεμασμένα πάνω από τους αμπελώνες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο οινοποιός Λώρενς Πίνσον είπε ότι είχε βάλει περίπου 300 έως 600 μεγάλα κεριά - να καίνε σε δοχεία παραφίνης - κατά μήκος των 14 εκταρίων με αμπέλια.

«Η συγκομιδή διακυβεύεται για λίγες νύχτες - μία, δύο ή τρεις νύχτες - και αν δεν έχουμε συγκομιδή, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πωλήσεις, ούτε κρασί για τους καταναλωτές», δήλωσε ο Πίνσον στο Reuters.

REUTERS/PASCAL ROSSIGNOL

Αν και ήταν ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η ζημία, οι παραγωγοί δήλωσαν ότι θεωρείται αναπόφευκτο.

«Θα είναι επίσης κρύο για μια νύχτα από σήμερα έως αύριο, οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία», δήλωσε ο Κριστόφ Σατό, από την ομάδα παραγωγών κρασιού CIVB του Μπορντό. «Με δύο συνεχόμενες νύχτες υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ο αμπελώνας».

REUTERS/PASCAL ROSSIGNOL

Οι οινοπαραγωγοί έβαλαν επίσης να σιγοκαίνε μπάλες από άχυρο για να παρέχουν ένα προπέτασμα καπνού ώστε να αποτρέψουν τον πρώιμο ήλιο να κάψει παγωμένους βλαστούς. Επίσης ψέκασαν με νερό πάνω από τα αμπέλια με σκοπό ο πάγος που σχηματίζει να τα προστατεύει από το πάγωμα. Ταυτόχρονα εγκατέστησαν θερμάστρες και πύργους ανέμου που αναμιγνύουν τον κρύο αέρα κοντά στο έδαφος με τον θερμότερο αέρα που βρίκεται πιο ψηλά.

REUTERS/PASCAL ROSSIGNOL

Το φαινόμενο του ανοιξιάτικου παγετού έχει έρθει νωρίτερα φέτος, τον Απρίλιο, και όχι στις αρχές Μαΐου που συνέβαινε πριν από 20-25 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η πτώση των θερμοκρασιών μπορεί να είναι μεγαλύτερη, είπε ο Πίνσον, και πρόσθεσε: «Έτσι, αντί για θερμοκρασίες -1 ° C έως -2 ° C, μπορεί να δούμε παγετούς στους -4 ° C, -5 ° C, -6 ° C ή ακόμα περισσότερο σε ορισμένες περιοχές».

Το 2017 ο παγετός οδήγησε στη χαμηλότερη ιστορικά παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, ενώ μειωμένη ήταν η παραγωγή και το 2019 αλλά και το 2020.

naftemporikigr