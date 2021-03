Αθλητικά παπούτσια για εικονική πραγματικότητα

Ένα ζευγάρι αποκλειστικά και μόνο ψηφιακά αθλητικά υποδήματα, με νέον χρώματα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν σε διευρυμένη πραγματικότητα ή να τα «φορούν» σε φωτογραφίες τους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδίασε ο Alessandro Michele, διευθυντής δημιουργικού στον Gucci.

Τα αθλητικά υποδήματα αυτά ήταν προϊόν συνεργασίας του ιταλικού οίκου με την πλατφόρμα διευρυμένης πραγματικότητας μόδας Wanna.

«Σε πέντε ή ίσως 10 χρόνια, ένα σχετικά μεγάλο κομμάτι των εσόδων των οίκων μόδας θα προέρχεται από ψηφιακά προϊόντα» είπε, μιλώντας στο Business of Fashion, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wanna, Sergey Arkhangelskiy.

Στα Gucci Virtual 25 – το 25 είναι ο αγαπημένος αριθμός του Alessandro Michele – το διπλό G, το λογότυπο του ιταλικού οίκου εμφανίζεται και στη μπλε σόλα και στον «περιστροφικό διακόπτη», ψηλά στη γλώσσα του αθλητικού, που υποκαθιστά τα κορδόνια ενός φυσικού sneaker.

Ο κάτοχος των Gucci Virtual 25 μπορεί να τα φορέσει σχεδόν όπως «φορά» ένα face filter όταν τραβά φωτογραφίες ή βίντεο για να τα μοιραστεί στο διαδίκτυο. Μπορεί να τα αποκτήσει μέσω της εφαρμογής Gucci (αλλά και μέσω της εφαρμογής Wanna).

Στην πρώτη περίπτωση, η αγορά ξεκλειδώνει μια εκδοχή των υποδημάτων για χρήση σε βιντεοπαιχνίδι, εκδοχή την οποία μπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» για να την φορέσει το avatar του στην εικονικής πραγματικότητας πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης VRChat ή στο online παιχνίδι Roblox.

Ο οίκος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τη Wanna για να δημιουργήσει εκδοχές διευρυμένης πραγματικότητας όλης της κολεξιόν αθλητικών υποδημάτων του ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προβάρει, στην εφαρμογή Gucci, ό,τι του τραβά το ενδιαφέρον.

Από το περασμένο φθινόπωρο, έχει επίσης μετατρέψει μια σειρά design του σε ψηφιακές εκδοχές για avatar βιντεοπαιχνιδιών· δημιούργησε σειρά αξεσουάρ για το The Sims 4 και παρουσίασε στο Pokémon Go τη συνεργασία Gucci - The North Face. Τα Virtual 25 είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που ο ιταλικός οίκος ειδών πολυτελείας σχεδιάζει αθλητικό υπόδημα που υπάρχει μόνο στον εικονικό κόσμο.

