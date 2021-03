Ένιο Μορικόνε: Αφιέρωμα στον «αυτοκράτορα» της κινηματογραφικής μουσικής

Η αξεπέραστη κινηματογραφική μουσική του Ένιο Μορικόνε μέσα από μια υπερπαραγωγή -που δίκαια συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα αφιερώματα για τον μεγάλο συνθέτη- με τίτλο «Η Μονομαχία του Μορικόνε» (Morricone Duel), παρουσιάζεται, από τις 19 έως τις 22 Μαρτίου, από το Christmas Theater On Line.

Η άγρια δύση συναντά τον μελωδικό ήχο της Ιταλίας. Οι σκληροί γκάγκστερ της Νέας Υόρκης συναντούν τους καουμπόηδες από τα έρημα λιβάδια. Ο Νονός συναντά τον Ταξιτζή. Και η μαγεία του κινηματογράφου συναντά τον ήχο μια μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας, διάσημης σε όλο τον κόσμο.

Στη συναυλία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια μεγαλειώδη παρουσίαση των διάσημων έργων που έχει γράψει ο αξέχαστος συνθέτης για τις ταινίες: «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», «Κάποτε στην Αμερική», «Για μια Χούφτα Δολάρια», «Οι Μισητοί 8», «Ένας Εναντίον Δέκα», «Άδοξοι Μπάσταρδη», «Οι Αδιάφθοροι», «Η συμμορία των Σικελών» κ.ά.

Σαν φόρο τιμής στον συνθέτη που άνοιξε δρόμο και δημιούργησε τη δική του σχολή στην κινηματογραφική μουσική, στο τέλος της συναυλίας παρουσιάζονται μερικές διάσημες μελωδίες άλλων συνθετών που έχουν μείνει στην ιστορία και θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος αυτής της μουσικής κινηματογραφικής «Μονομαχίας» που ξεκίνησε ο Μορικόνε: «Ο Ταξιτζής» του Μπέρναρντ Χέρμαν, το «Kill Bill» του Σόνι Μπόνο και ο αξεπέραστος «Νονός» του Νίνο Ρότα.

Τη σπουδαία Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας διευθύνει η Σάρα Χικς ενώ συμμετέχουν η σοπράνο Τούβα Σέμινγκσεν, ο διάσημος σολίστας σαξοφώνου Χανς Ούρλικ και η Εθνική Χορωδία της Δανίας.

Συνθέτης, ενορχηστρωτής, μαέστρος και τρομπετίστας, ο Μορικόνε έγραψε μουσική για περισσότερες από 500 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σύγχρονα έργα κλασσικής μουσικής. Η καριέρα του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ειδών μουσικής σύνθεσης, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολύπλευρους, παραγωγικούς και με επιρροή συνθέτες μουσικής για ταινίες όλων των εποχών. Η μουσική του έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 60 βραβευμένες ταινίες.

Γεννήθηκε στη Ρώμη. Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, υπηρέτησε ως επιτυχημένος ενορχηστρωτής στούντιο για την RCA. Ενορχήστρωσε πάνω από 500 τραγούδια και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως οι Πωλ Άνκα, Τσετ Μπέικερ και η Μίνα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός συνθέτοντας μουσική (την περίοδο 1960-75) για ιταλικά γουέστερν από σκηνοθέτες όπως ο Σέρτζιο Λεόνε, Ντούτσιο Τέσαρι και Σέρτζιο Κορμπούτσι -όπως η Τριλογία των δολαρίων «Για Μια Χούφτα Δολάρια», «Μονομαχία Στο Ελ Πάσο» και «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος».

Συνέθεσε μουσική για πολλά είδη ταινιών, από κωμωδίες μέχρι δράμα, θρίλερ και ιστορικές ταινίες. Αρκετές από τις συνθέσεις του γνώρισαν εμπορική επιτυχία, όπως το «The Ecstasy of Gold», μουσικό θέμα της ταινίας «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», το «A Man with Harmonica», το «Here's to You», το οποίο ερμηνεύθηκε από την Τζόαν Μπαέζ, και το «Chi Mai». Έγραψε, ακόμη, το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1978.

Από το τέλος της δεκαετίας του 1970, ο Μορικόνε διακρίθηκε στο Χόλυγουντ, συνθέτοντας μουσική για Αμερικανούς σκηνοθέτες, όπως οι Τζον Κάρπεντερ, Μπράιαν ντε Πάλμα, Μπάρι Λέβινσον, Μάικ Νίκολς και Όλιβερ Στόουν.

Το 2007 παρέλαβε το τιμητικό Όσκαρ «για την μαγευτική και πολυπρόσωπη συνεισφορά του στην τέχνη της μουσικής για ταινίες». Είχε προταθεί για άλλα πέντε Όσκαρ, την περίοδο 1979-2001. Επίσης, απέσπασε και το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 2016 για τη μουσική της ταινίας «Μισητοί 8». Ο Μορικόνε είχε αποσπάσει τρία βραβεία Γκράμι, τρεις Χρυσές Σφαίρες, έξι BAFTA, δύο Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, ένα τιμητικό Χρυσό Λέοντα και ένα Πολικό Μουσικό Βραβείο.

Παραστάσεις

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 20.00

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 στις 16.00 και στις 20.00

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 στις 16.00 και στις 20.00

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 στις 20.00

gkoul@naftemporiki.gr