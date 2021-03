Critics Choice Awards 2021: Οι νικητές

Λίγο πριν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2021, οι οποίες θα παρουσιαστούν στις 15 Μαρτίου, τα Critics Choice Awards ρίχνουν λίγο περισσότερο φως γύρω από τι περιμένουμε να δούμε στην απονομή των φετινών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που είναι προγραμματισμένη για τις 25 Απριλίου 2021.

Μια εβδομάδα μετά τις Χρυσές Σφαίρες, σειρά είχε η 26η τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κριτικών Αμερικής, Καναδά που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή σε μια διοργάνωση υβριδικής μορφής με ελάχιστη φυσική παρουσία και διαδικτυακές βραβεύσεις, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Παρουσιαστής της τελετής απονομής ήταν -για τρίτη φορά- ο 50χρονος Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Τέι Τιγκς και μεγάλοι νικητές η ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο και η τηλεοπτική σειρά «Το Στέμμα» (The Crown) στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές κατηγορίες αντίστοιχα.





Το τιμητικό βραβείο #SeeHer Award -για την επιρροή της στην εικόνα των γυναικών στον τομέα της ψυχαγωγίας- απονεμήθηκε στην 24χρονη Αμερικανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Ζεντάγια.

Ο 32χρονος Βρετανός Ντάνιελ Καλούγια απέσπασε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Judas and the Black Messiah», ο Άλαν Κιμ βραβεύτηκε στην κατηγορία «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός» για την ταινία «Minari» και ο Τσάντγουικ Μπόσμαν κέρδισε μεταθανάτιο βραβείο για την ερμηνεία του στην ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom», βραβείο το οποίο παρέλαβε η σύζυγός του Τέιλορ Σιμόν Λέντγουαρντ.





Amazon και η Searchlight Pictures από 4 βραβεία η καθεμία και η Apple TV+ με 3.

Τα βραβεία

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία

«Nomadland»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο - «Nomadland»

Καλύτερος Ηθοποιός

Τσάντγουικ Μπόσμαν - «Ma Rainey’s Black Bottom»

Καλύτερη Ηθοποιός

Κάρεϊ Μάλιγκαν - «Promising Young Woman»

Β' Γυναικείος Ρόλος

Μαρία Μπακάλοβα - «Borat Subsequent Moviefilm»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια – «Judas and the Black Messiah»

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός

Άλαν Κιμ – «Minari»

Καλύτερο Καστ

«The Trial of the Chicago 7»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

«Promising Young Woman» – Έμεραλντ Φένελ

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

«Nomadland» – Κλόι Ζάο

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής

«Mank» – Ντόναλντ Γκράχαμ Μπερτ, Ζαν Πασκάλ

Καλύτερη Φωτογραφία

«Nomadland» – Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς

Καλύτερα Κοστούμια

«Ma Rainey’s Black Bottom» – Αν Ροθ

Καλύτερο Μοντάζ

«Sound of Metal» – Μίκελ Ε.Γ. Νίλσεν και «The Trial of the Chicago 7» – Άλαν Μπαουμγκάρτεν

Καλύτερη Κόμμωση και Μακιγιάζ

«Ma Rainey’s Black Bottom»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

«Tenet»

Καλύτερη Μουσική

«Soul» – Τζον Μπατίστ, Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος

Καλύτερο Τραγούδι

One Night in Miami – Speak Now

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Minari» (ΗΠΑ)

Καλύτερη Κωμωδία

«Palm Springs»

Τηλεόραση

Καλύτερη Σειρά – Δράμα

«The Crown»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Τζος Ο’ Κόνορ – «The Crown»

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Έμμα Κόριν – «The Crown»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Μάικλ Κ. Γουίλιαμς – «Lovecraft Country»

B ‘ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τζίλιαν Άντερσον – «The Crown»

Καλύτερη Σειρά – Κωμωδία

«Ted Lasso»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Τζέισον Σουντέικις – «Ted Lasso»

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Κάθριν Ο’ Χάρα - «Schitt’s Creek»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ντάνιελ Λέβι – «Schitt’s Creek»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Χάνα Γουάντινγκχαμ – «Ted Lasso»

Καλύτερη Μίνι-Σειρά

«The Queen’s Gambit»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Μίνι- Σειρά ή Τηλεταινία

Τζον Μπογιέγκα – «Small Axe»

Καλύτερη Ηθοποιός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Άνια Τέιλορ-Τζόι – «The Queen’s Gambit»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Ντόναλντ Σάδερλαντ – «The Undoing»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Ούζο Αντούμπα – «Mrs. America»

Καλύτερη Εκπομπή

«Late Night with Seth Meyers»

Καλύτερη Τηλεταινία

«Hamilton»

Καλύτερη Εκπομπή

«Late Night with Seth Meyers» (NBC)

Καλύτερη Special Κωμική Εκπομπή

Τζέρι Σάινφιλντ: «23 Hours to Kill» και Μισέλ Μπουτό: «Welcome to Buteaupia»

Καλύτερη σειρά μικρού μήκους

«Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler»

