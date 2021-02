Γήινα μικρόβια θα μπορούσαν να επιβιώσουν (για λίγο) στον Άρη

Κάποια μικρόβια από τη Γη θα μπορούσαν να επιβιώσουν για ένα χρονικό διάστημα στον Άρη, σύμφωνα με νέα έρευνα από επιστήμονες της NASA και του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής.

Οι επιστήμονες έστειλαν τις μικροσκοπικές αυτές μορφές ζωής στη στρατόσφαιρα της Γης, που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με το αρειανό περιβάλλον, και διαπίστωσαν ότι κάποιοι μικροοργανισμοί- σπόροι από μαύροι μούχλα- ήταν σε θέση να επιβιώσουν του ταξιδιού αυτού.

Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο Frontiers of Microbiology και ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη κατανόηση όχι μόνο της απειλής που συνιστούν τα μικρόβια για τις διαστημικές αποστολές, μα επίσης και των ευκαιριών για ανεξαρτησία πόρων από τη Γη.

«δοκιμάσαμε επιτυχώς έναν νέο τρόπο έκθεσης βακτηρίων και μυκήτων σε συνθήκες σαν του Άρη, χρησιμοποιώντας ένα επιστημονικό αερόστατο για να στείλουμε τον πειραματικό μας εξοπλισμό στη στρατόσφαιρα της Γης» είπε η Μάρτα Φιλίπα Κορτεσάο του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής- μία εκ των ερευνητών. «Κάποια μικρόβια, ειδικότερα σπόροι του μύκητα της μαύρης μούχλας, ήταν σε θέση να επιβιώσουν του ταξιδιού, ακόμα και όταν εκτέθηκαν σε πολύ υψηλή υπεριώδη ακτινοβολία».

Η κατανόηση της αντοχής των μικροβίων στα διαστημικά ταξίδια είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μελλοντικών αποστολών: Κατά την αναζήτηση για εξωγήινη ζωή, πρέπει να διαβεβαιώνεται πως οτιδήποτε πιθανώς ανακαλύπτεται δεν έχει «απλά» ταξιδέψει με τα γήινα διαστημόπλοια ως «λαθρεπιβάτης».

«Με τις επανδρωμένες μακροπρόθεσμες αποστολές στον Άρη, πρέπει να ξέρουμε πώς σχετιζόμενοι με τους ανθρώπους μικροοργανισμοί θα επιβίωναν στον Κόκκινο Πλανήση, καθώς κάποιοι μπορεί να αποτελούν κίνδυνο υγείας για τους αστροναύτες» είπε η Καταρίνα Σιμς, επίσης του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής. «Επιπρόσθετα, κάποια μικρόβια θα ήταν ανεκτίμητα για εξερεύνηση του διαστήματος. Θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να παράγουμε τροφή και υλικές προμήθειες ανεξάρτητα από τη Γη, κάτι που θα είναι κρίσιμης σημασίας όταν είμαστε μακριά από το σπίτι».

Πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά του αρειανού περιβάλλοντος δεν μπορούν να βρεθούν ή να αναπαραχθούν εύκολα στην επιφάνεια του πλανήτη μας, ωστόσο στη μέση στρατόσφαιρα οι συνθήκες είναι αξιοσημείωτα παρόμοιες. «Εκτοξεύσαμε τα μικρόβια στη στρατόσφαιρα μέσα στο MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes), που διατηρείτο σε αρειανή πίεση και ήταν γεμάτο με τεχνητή αρειανή ατμόσφαιρα κατά την αποστολή» είπε η Κορτεσάο. «Το κουτί μετέφερε δύο στρώματα- δείγματα, με το κάτω να είναι προστατευμένο από την ακτινοβολία. Αυτό μας επέτρεψε να διαχωρίσουμε τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας από τις άλλες εξεταζόμενες συνθήκες...τα δείγματα του πάνω δείγματος εκτέθηκαν σε 1.000 φορές περισσότερη υπεριώδη ακτινοβολία από τα επίπεδα που μπορούν να προκαλέσουν ηλιακά εγκαύματα στο δέρμα μας».

«Αν και δεν επέζησαν του ταξιδιού όλα τα μικρόβια, ένα που είχε εντοπιστεί στο παρελθόν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το Aspergillus niger, μπορούσε να ζωντανέψει ξανά αφού επέστρεψε πίσω» είπε η Σιμς.