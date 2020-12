ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση Ξανθού και 45 βουλευτών για τα μέτρα πρόληψης Covid-19 στα στρατόπεδα

Ερώτηση κατέθεσαν σήμερα ο τομεάρχης Υγείας κ. Α. Ξανθός και 45 Βουλευτές της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Υγείας και Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Στρατόπεδα και πανδημία: ειδικά μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της διασποράς του SARS-CoV-2 σε στρατευμένους και μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναζητούν απαντήσεις από τα συναρμόδια υπουργεία αναφορικά με την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων σε στρατιωτικές μονάδες της Επικράτειας, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας.

Παρατίθεται το πλήρες περιεχόμενο της σχετικής Ερώτησης και οι υπογράφοντες/ουσες:

ΘΕΜΑ: «Στρατόπεδα και πανδημία: ειδικά μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της διασποράς του SARS-CoV-2 σε στρατευμένους και μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σύμφωνα με πρόσφατη καταγγελία του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων “Σπάρτακος” η οποία επιβεβαιώνεται από σχετικά ρεπορτάζ (π.χ. ΕΦ.ΣΥΝ.: “Τρίπολη: 29 νεοσύλλεκτοι θετικοί στον covid-19” ΣΚΑΪ :“Συναγερμός στην Τρίπολη: Πάνω από 50 κρούσματα σε σμηνίτες” 3-12-20) εντοπίστηκε πλήθος κρουσμάτων στο στρατόπεδο της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάλι με δημοσιεύματα, μετά τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και του Στρατού Ξηράς, η πανδημία αρχίζει να εξαπλώνεται και στο Πολεμικό Ναυτικό, αφού μέλη πληρώματος ελληνικής φρεγάτας σε ναύσταθμο στην Κρήτη διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. (βλ. TVXS: “Συναγερμός στο Πολεμικό Ναυτικό: Θετικά κρούσματα κορονοϊού σε φρεγάτα”, 3-12-20).

Ως προς τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων υπάρχει διχογνωμία, εφόσον το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δηλώνει 25 κρούσματα σε 824 νεοσύλλεκτους, ενώ οι ίδιοι οι στρατευμένοι καταγγέλλουν ότι πρόκειται για τον διπλάσιο αριθμό. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δύο νεοσύλλεκτοι έχουν ήδη διακομισθεί σε νοσοκομεία της Τρίπολη και της Αθήνας.

Έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν ότι οι διαβιούντες σε κλειστές δομές, στις οποίες συγκαταλέγονται τα στρατόπεδα, θεωρούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “ευάλωτοι πληθυσμοί” (βλ. “Actions for consideration in the care and protection of vulnerable population groups from COVID-19”, 19/05/2020) και επομένως χρήζουν ειδικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματική πρόληψη της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, για τη συστηματική επιδημιολογική επιτήρηση των δομών ειδικής ευαλωτότητας αλλά και για την αξιόπιστη φροντίδα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Υπάρχουν, τέλος, εύλογα ερωτήματα για τον αν έχουν εκπονηθεί ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα από τον ΕΟΔΥ για τα στρατόπεδα και για το αν οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία, υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία (Υγείας και Εθνικής Άμυνας).

Επειδή, οι οδηγίες των Διεθνών Οργανισμών προτείνουν τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας της υγείας των ευάλωτων πληθυσμών, μεταξύ των οποίων και όσων διαβιούν σε συνθήκες συγχρωτισμού σε στρατόπεδα, είτε είναι στρατευμένοι είτε μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επειδή, η λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης

Επειδή, το αίτημα για διαφάνεια και δημοσιότητα των εισηγήσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία είναι πάγιο και διαρκές

Επειδή, η προστασία της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας, ειδικά σε καιρό πανδημίας και πρωτόγνωρης απειλής για τη Δημόσια Υγεία

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση κρουσμάτων covid-19 σε στρατιωτικές μονάδες της Επικράτειας;

2. Αν υπάρχουν και, κυρίως, αν τηρούνται ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση τις οδηγίες των ειδικών.

3. Αν έχει διασφαλιστεί σε κάθε στρατόπεδο η διαθεσιμότητα διαγνωστικών τεστ, τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και η επαρκής υγειονομική φροντίδα και απομόνωση όσων κρουσμάτων covid-19 δεν χρειάζονται παραπομπή σε νοσοκομείο.