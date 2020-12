ΗΠΑ: «Ζώα βοήθειας» στις αεροπορικές μόνο οι εκπαιδευμένοι σκύλοι

Μόνο οι εκπαιδευμένοι σκύλοι θα θεωρούνται στο εξής «ζώα βοήθειας» στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες , αφού οι ρυθμιστικές αρχές απέρριψαν το αίτημα να επεκταθεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς και σε άλλα ζώα, όπως πόνι, πιθήκους και άλλα είδη.

Με βάση τους οριστικούς κανόνες που έθεσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν πάντως να επιλέγουν ποια είδη ζώων θα επιτρέπεται να πετούν στην καμπίνα, μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Η σημερινή απόφαση έχει ως στόχο να επιλύσει τις χρόνιες διαμάχες των εταιρειών με τους πελάτες τους που δήλωναν ψευδώς τα κατοικίδιά τους ως «ζώα θεραπείας» ή «συναισθηματικής υποστήριξης» για να ταξιδεύουν μαζί τους, με ελάχιστη επίβλεψη.

Μέχρι σήμερα οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν (με ελάχιστες εξαιρέσεις) τα ζώα ψυχολογικής υποστήριξης ως «ζώα βοήθειας». Πλέον, μπορούν να τα χαρακτηρίζουν απλώς «κατοικίδια». Ως «ζώα βοήθειας» θεωρούνται στο εξής μόνο τα σκυλιά που είναι εκπαιδευμένα να παρέχουν κάποια υπηρεσία σε άτομα με σωματικές αναπηρίες ή ψυχολογικά προβλήματα.

Χρεώνουν 175 δολάρια

Οι αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν έως και 175 δολάρια για να μεταφέρουν ένα κατοικίδιο – ένας πολύ καλός λόγος ώστε οι ιδιοκτήτες τους να τα δηλώνουν ως «ζώα βοήθειας» και όχι «ζώα συντροφιάς». Το 2017 μεταφέρθηκαν αεροπορικώς 751.000 «ζώα ψυχολογικής υποστήριξης».

Οι ρυθμιστικές αρχές δεν αναγνωρίζουν ως ζώα βοήθειας είδη όπως τα άλογα, τις γάτες και τους καπουτσίνους πιθήκους. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των αεροπορικών εταιρειών να τα αναγνωρίσουν ως ζώα βοήθειας.

Οι αεροπορικές

Η Airlines for America, που εκπροσωπεί τον κλάδο, ανέφερε ότι ο κανονισμός «θα προστατεύσει τους ταξιδιώτες και τα πληρώματα από τα ανεκπαίδευτα ζώα στην καμπίνα». Εταιρείες όπως οι Southwest Airlines Co, Delta Air Lines, United Airlines και American Airlines τα τελευταία χρόνια δέχονταν μόνο σκύλους και γάτες ως «ζώα ψυχολογικής υποστήριξης», αφού πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν να επιβιβαστούν έχοντας μαζί τους χοίρους, πιθήκους και πουλιά. Η Spirit Airlines Inc ανέφερε ότι έχασε «εκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά κατοικιδίων» επειδή οι πελάτες της τα δήλωναν ψευδώς ως εκπαιδευμένα ζώα βοηθείας.

Το 2018 η εταιρεία Delta διαπίστωσε ότι κάποιοι επιβάτες προσπάθησαν να ταξιδέψουν μαζί με γαλοπούλες, σακχαροπέταυρους, φίδια και αράχνες, τα οποία δήλωναν ως «ζώα ψυχολογικής υποστήριξης». Την ίδια χρονιά, η American Airlines ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει στις πτήσεις της διάφορα ζώα, όπως κατσίκες, κουνάβια, σκαντζόχοιρους, αμφίβια και ερπετά.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters