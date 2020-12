Ευρωπαϊκή διάκριση της Κομοτηνής για την προσβασιμότητα

Ευρωπαϊκή διάκριση για την προσβασιμότητα έλαβε η Κομοτηνή κατακτώντας το βραβείο: «Ειδική μνεία για την πόλη που αντιμετώπισε την προσβασιμότητα σαν ευκαιρία» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προσβάσιμων Πόλεων 2021 (Access City Award), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

To Access City Award, όπως τονίζει το υπουργείο, επιβραβεύει την ικανότητα και τις προσπάθειες μιας πόλης να γίνει πιο προσιτή, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της και να διασφαλίσει ότι όλοι - ανεξαρτήτως ηλικίας, κινητικότητας ή ικανότητας - έχουν ίση πρόσβαση στο αστικό περιβάλλον.

Απευθύνεται σε όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 50.000 κατοίκων ή σε αστικές περιοχές που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες πόλεις με συνολικό πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων. Επισημαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σήμερα περί τα 120 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες, ο γενικός πληθυσμός γερνά, ενώ τέσσερις στους πέντε κατοικούν σε πόλεις, δεδομένα που καθιστούν την προσβασιμότητα όλων ακόμη πιο αναγκαία.

Λαμβάνοντας δε υπόψη την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση λόγω της πανδημίας, στη φετινή βράβευση δόθηκε ειδικό βραβείο για την «Προσβασιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε περιόδους πανδημίας» για να ανταμείψει τις προσπάθειες των πόλεων να ανταποποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Στη φετινή βράβευση δόθηκαν τα εξής βραβεία και Ειδικές Μνείες.

• Α’ Access City Award 2021 : Gdynia Πολωνία

• Β’ Access City Award 2021 : Bermerhaven Γερμανία

• Γ’ Access City Award 2021 : Jοnkoping Σουηδία

• Special Mention for Accessibility as an Opportunity for the whole City: Κομοτηνή Ελλάδα

• Special Mention for Accessibility of Public Services in times of pandemic: Poznan Πολωνία

• Special Mention for Built Environment: Florence Ιταλία

Συγχαρητήρια επιστολή στο δήμο Κομοτηνής απέστειλε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, τονίζοντας ότι «Η Κομοτηνή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις ελληνικές πόλεις που πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματά της. Στο χωροταξικό – πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, προβλέπονται διατάξεις για τη βιώσιμη προσβασιμότητα, ενώ θα ακολουθήσουν προσκλήσεις χρηματοδότησης, ώστε οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις και έργα για τα εμποδιζόμενα άτομα και τα ΑΜΕΑ».