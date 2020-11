Volkswagen Tiguan: Ανανέωση με πληρέστερη λογική βάση και πλούσια γκάμα

H ανανέωση της 2ης γενιάς του Volkswagen Tiguan ήρθε στο όριο της 5ετίας και έχει ενδιαφέρον, διότι είναι διακριτική αισθητικά αλλά ουσιώδης στα επιμέρους. Πρόκειται άλλωστε για το SUV με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη και ένα από τα σημαντικότερα best-sellers στον κόσμο, ανεξαρτήτως κατηγορίας, άρα όλα έπρεπε να γίνουν με χειρουργική ακρίβεια. Το 2019, κατά μέσο όρο ένα ολοκαίνουργιο Tiguan έβγαινε από τη γραμμή παραγωγής, σε ένα από τα τέσσερα εργοστάσια κατασκευής του σε όλο τον κόσμο, κάθε 35 δευτερόλεπτα - συνολικά διατέθηκαν 910.926 μονάδες. Ένα στα επτά, από τα περίπου 6,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κατασκεύασε η Volkswagen το 2019, ήταν Tiguan. Το «νέο Tiguan», με πιο φρέσκο design, ισχυρά και αποδοτικά προηγμένα κινητήρια συστήματα βενζίνης, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας, εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής να ξεκινούν από 25.990 €, για το Tiguan 1.5 TSI 130 PS ACT EVO Life. Στο λανσάρισμά του στην Ελλάδα, άμεσα διαθέσιμες είναι οι εκδόσεις βενζίνης με τον κινητήρα 1.5 TSI όλες οι εκδόσεις πετρελαίου με τον κινητήρα 2.0 TDI. Τόσο η plug-in υβριδική έκδοση όσο και οι πιο ισχυρές εκδόσεις βενζίνης (ανάμεσά τους και η R) θα ακολουθήσουν στο πρώτο τρίμηνο του 2021, οπότε και θα ανακοινωθούν οι σχετικές προτεινόμενες τιμές λιανικής.

Πιο αναλυτικά, εξωτερικά, το Tiguan παραμένει επιβλητικό ενώ η εμφάνισή του είναι ακόμα πιο δυναμική. Με μήκος 4,509 μ., πλάτος 1,859 μ. (χωρίς τους καθρέφτες) και ύψος 1,665 μ., είναι από τα πιο μεγάλα μοντέλα της κατηγορίας του. Ένα από τα βασικά οπτικά χαρακτηριστικά του είναι η νέα, φαρδύτερη μάσκα με προβολείς LED, που παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό στο μεγαλύτερο Touareg. Το καπό είναι ψηλότερο, οι προφυλακτήρες επανασχεδιασμένοι ενώ πίσω κυριαρχούν τα LED φωτιστικά σώματα, με το όνομα “Tiguan” τοποθετημένο σε κεντρική θέση κάτω από το σήμα Volkswagen. Νέα μορφή έχει και το σήμα “4MOTION”, στο πίσω μέρος των τετρακίνητων μοντέλων. Νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου από 17 έως και 20 ίντσες, προσθέτουν αισθητικά στη δυναμική παρουσία του νέου μοντέλου.

Στην καμπίνα, το Tiguan ήταν πάντα σημείο αναφοράς για την ευελιξία και τον έξυπνο σχεδιασμό του, τους άνετους χώρους για πέντε άτομα, τη ρυθμιζόμενη μπρος-πίσω δεύτερη σειρά καθισμάτων, το μεγάλο και ευμετάβλητο χώρο αποσκευών (615 - 1.655 λίτρα) και τα έξυπνα συστήματα λειτουργίας και ελέγχου. Η Volkswagen βελτίωσε περαιτέρω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στο φετινό μοντέλο, ενώ η οδηγοκεντρική σχεδίαση, που ανέκαθεν ήταν σήμα κατατεθέν του μοντέλου, ενισχύθηκε περισσότερο χάρη στα έξυπνα χειριστήρια και το προσανατολισμένο προς τον οδηγό ταμπλό, που προσφέρει υποδειγματική εργονομία.

Το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι ανήκει στο βασικό εξοπλισμό και συνδυάζεται με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων για τις εκδόσεις DSG, αλλά και τα νέα συστήματα ελέγχου και ψυχαγωγίας που διαθέτουν ψηφιακά πάνελ αφής αντί για κουμπιά και χειριστήρια.

Το σύστημα αυτόματου κλιματισμού “Air Care” Climatronic 3-ζωνών που εξοπλίζει όλες τις εκδόσεις διαθέσιμες στην Ελλάδα, ελέγχεται από τη μεγάλη οθόνη αφής ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλου μεγέθους φωτιζόμενους ρυθμιστές αφής “touch sliders”, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ανεμιστήρα και της θερμοκρασίας. Ο χειρισμός γίνεται με διαισθητικό τρόπο χάρη στα χειριστήρια άμεσης πρόσβασης που τοποθετούνται ιδανικά στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Ένα ακόμα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό στο Tiguan είναι η νέα γκάμα συστημάτων Infotainment, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να απολαμβάνει μια ποικιλία διαδικτυακών υπηρεσιών, ανεβάζοντας την ψηφιοποίηση του αυτοκινήτου σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όλα τα συστήματα Infotainment νέας γενιάς MIB3 περιλαμβάνουν τις online υπηρεσίες We Connect (για απεριόριστη περίοδο χρήσης) και We Connect Plus (δωρεάν για ένα χρόνο). Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξατομικεύσουν ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων και να τις αποθηκεύσουν στο cloud μέσω του Volkswagen ID για χρήση σε άλλα οχήματα της Volkswagen. Παράλληλα, σε όλες τις εκδόσεις διατίθεται ασύρματη προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone μέσω του App-Connect Wireless για Apple CarPlay και Android Auto.

Υπήρξε συνεργασία με τον ειδικό ήχου Harman Kardon για την ανάπτυξη ενός νέου, προαιρετικού premium ηχοσυστήματος για το Tiguan. Δέκα μεγάφωνα υψηλής απόδοσης και ενισχυτής 480 watt εξασφαλίζουν ήχο υψηλών προδιαγραφών. Ο ήχος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τέσσερα προκαθορισμένα προφίλ ήχου. Ο συνδυασμός πλούσιων μπάσων, πεντακάθαρων πρίμων και αναπαραγωγής ομιλίας με πιστότητα, δημιουργεί μια συναρπαστική εμπειρία ήχου.

Η Volkswagen προσφέρει στην Ευρώπη, το Tiguan με ένα plug-in υβριδικό κινητήριο σύστημα για πρώτη φορά. Πρόκειται για τον ιδιαίτερα αποδοτικό συνδυασμό βενζινοκινητήρα 1.4 TSI 150 ίππων και ηλεκτροκινητήρα 85 kW (115 ίππων) που χρησιμοποιείται και σε άλλα bestsellers της Volkswagen. Η συνδυαστική ισχύς στο νέο Tiguan eHybrid είναι 245 ίπποι (180 kW). Η μέγιστη ροπή είναι 400 Nm. Ο ηλεκτροκινητήρας σχηματίζει μια συμπαγή μονάδα μαζί με το ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 6-σχέσεων. Η μονάδα συνδέεται απευθείας με τον εγκάρσια τοποθετημένο κινητήρα TSI, με την κίνηση να μεταδίδεται στον μπροστινό άξονα.

Το concept λειτουργίας του κινητήριου συστήματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το Tiguan eHybrid να ξεκινά ηλεκτρικά, με την προϋπόθεση ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί επαρκώς. Χάρη στη σχετικά μεγάλη μπαταρία με ενεργειακό περιεχόμενο 13 kWh, η αυτονομία σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (κατά NEDC) είναι έως 60 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες ημερήσιες αποστάσεις ταξιδιού μπορούν να καλυφθούν με ηλεκτρική ισχύ και μηδενικές τοπικές εκπομπές. Το Tiguan eHybrid μπορεί να οδηγηθεί σε ταχύτητες έως και 130 χλμ/ώρα στο E-MODE. Πάνω από αυτήν την ταχύτητα, το SUV μεταβαίνει αυτόματα σε υβριδική λειτουργία.

Παρέχεται και λειτουργία GTE, που προσφέρει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο δυναμικής οδήγησης. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω ενός κουμπιού άμεσης πρόσβασης στα δεξιά, δίπλα στο μοχλό ταχυτήτων DSG. Στη λειτουργία GTE, ο ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας TSI συνδυάζονται για να παρέχουν τη μέγιστη ισχύ του συστήματος.

Η μπαταρία του Tiguan eHybrid φορτίζεται από θύρα φόρτισης μπροστά, στην πλευρά του οδηγού. Ανάλογα με την πηγή ισχύος, η φόρτιση πραγματοποιείται με εναλλασσόμενο ρεύμα 2,3 ή 3,6 kW (AC). Ο φορτιστής μπαταρίας, που είναι ενσωματωμένος, διαχειρίζεται πλήρως αυτόματα τη φόρτιση, με τον οδηγό απλά να συνδέει τα βύσματα.

Ο 2λιτρος πετρελαιοκινητήρας TDI του ανανεωμένου Tiguan υιοθετεί τη λύση των δύο διαδοχικών καταλυτικών μετατροπέων SCR διαδοχικά και της διπλής δόσης AdBlue. Αυτό επιτρέπει στη Volkswagen να μειώσει τα οξείδια του αζώτου (NOx) σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

Ο πρώτος καταλυτικός μετατροπέας SCR βρίσκεται κοντά στον κινητήρα έτσι ώστε να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του λίγο μετά την εκκίνηση, γεγονός που βοηθά στη μείωση των εκπομπών NOx πολύ γρήγορα. Ο δεύτερος καταλυτικός μετατροπέας SCR βρίσκεται στο κάτω μέρος του οχήματος. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα, η διπλή δοσολογία διασφαλίζει ότι ένας από τους δύο καταλυτικούς μετατροπείς SCR λειτουργεί πάντα στο βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας. Αυτό διευκολύνει την εξαιρετικά αποτελεσματική μετεπεξεργασία καυσαερίων, η οποία μετατρέπει τα οξείδια του αζώτου σε νερό και αβλαβές άζωτο.

Η επικαιροποιημένη σειρά θα είναι διαθέσιμη και με τις τρεις εκδόσεις ισχύος του 2.0 TDI. Παρέχουν 122, 150 και 200 ίππους, αντίστοιχα. Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά για την καθεμία:

-TDI 122 PS: Ο υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας συνδυάζεται πάντα με ένα 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο. Η μέγιστη ροπή των 320 Nm αποδίδεται μεταξύ 1.600 και 3.200 σ.α.λ. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, η τελική ταχύτητα 191 χλμ/ώρα η κατανάλωση 4,7 έως 4,5 λτ/100 χλμ (NEDC).

-TDI 150 PS: Η μέγιστη ροπή των 360 Nm αποδίδεται μεταξύ 1.600 και 2.750 σ.α.λ. Προαιρετικά συνδυάζεται με τετρακίνηση 4MOTION. Η έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς έχει τελική ταχύτητα 200 χλμ/ώρα κατανάλωση καυσίμου 4,7 έως 4,5 λτ/100 χλμ. (NEDC). Οι αντίστοιχες τιμές για την παραλλαγή 4MOTION: 198 χλμ/ώρα και 5,1 έως 4,9 λτ/100 χλμ.

-TDI 200 PS: Το ισχυρότερο Tiguan 2.0 TDI έχει τελική ταχύτητα έως και 216 χλμ/ώρα. Οι αλλαγές ταχυτήτων πραγματοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση από ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων (DSG) στάνταρ. Η τετρακίνηση με κίνηση 4MOTION εξασφαλίζει ανώτερη μετάδοση ισχύος και στους τέσσερις τροχούς. Η ροπή 400 Nm αποδίδεται μεταξύ 1.750 και 3.500 σ.α.λ. Παρά την υψηλή ισχύ, ο κινητήρας έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου από 5,4 έως 5,2 λτ/100 χλμ.

Ο γνωστός βενζινοκινητήρας 1.5 TSI είναι επίσης διαθέσιμος στο νέο Tiguan, σε δύο εκδόσεις ισχύος. Διαθέτει Active Cylinder Management (ACT), σύστημα που απενεργοποιεί ανάλογα με το φορτίο τους δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους και μειώνει την κατανάλωση έως και 0,3 λτ/100 χλμ. Και οι δύο εκδόσεις TSI 1,5 λίτρων έχουν μπροστινή κίνηση. Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά για τις δύο εκδόσεις:

-TSI 130 PS: Η μέγιστη ροπή 220 Nm είναι διαθέσιμη μεταξύ 1.750 και 3.500 σ.α.λ. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, έχει τελική ταχύτητα έως και 195 χλμ/ώρα. Η κατανάλωση NEDC είναι 5,7 έως 5,5 λτ/100 χλμ.

-TSI 150 PS: Αποδίδει τη μέγιστη ροπή 250 Nm από 1.500 έως 3.500 σ.α.λ. Με αυτόν τον κινητήρα και το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, το Tiguan έχει τελική ταχύτητα 203 χλμ/ώρα. Με το προαιρετικό κιβώτιο DSG 7-σχέσεων η τελική ταχύτητα είναι 202 χλμ/ώρα. Και οι δύο εκδόσεις είναι εξίσου οικονομικές με κατανάλωση 5,7 έως 5,9 λτ/100 χλμ.

Το Tiguan , για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα διατίθεται και σε έκδοση R. Εξοπλισμένο με τον 2λιτρο Performance TSI κινητήρα των 320 ίππων, με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων με διπλό έλεγχο εκκεντροφόρου άξονα και 4κίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring για να κατανέμεται η ροπή ανεξάρτητα σε κάθε έναν από τους πίσω τροχούς, για καλύτερη δυναμική συμπεριφορά και κορυφαίο έλεγχο ακόμα και στις στροφές.

Ο οδηγός μπορεί να ελέγξει τον τρόπο λειτουργίας του R-Performance Torque Vectoring και των συστημάτων δυναμικής σταθεροποίησης του οχήματος μέσω του στάνταρ προφίλ οδήγησης (COMFORT, SPORT, RACE, INDIVIDUAL, OFFROAD, SNOW και OFFROAD EXPERT). Ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση στη λειτουργία RACE, στην πιο δυναμική λειτουργία, ιδιαίτερα γρήγορα μέσω του κουμπιού R στο πολυλειτουργικό τιμόνι του Tiguan R.

Η μετάδοση ισχύος πραγματοποιείται από ένα ειδικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7-σχέσεων ( DQ500), το οποίο έχει σχεδιαστεί για ιδιαίτερα υψηλές ροπές. Το πλεονέκτημα του DQ500 είναι ότι η πλήρης ροπή μπορεί να μεταδοθεί ήδη από την 1η ταχύτητα χωρίς περιορισμό. Η τελική ταχύτητα του Tiguan R είναι 250 χλμ/ώρα.

Το Tiguan διαθέτει, πια, όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες IQ. DRIVE της Volkswagen που στόχο έχουν την ασφάλεια και την άνεση του οδηγού και των επιβατών.

Ο βασικός εξοπλισμός IQ. DRIVE στο Tiguan αναλυτικά:

Multi-collision Brake

Front Assist με City Emergency Braking & προστασία πεζών

Lane Assist

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης Fatigue Detection

Adaptive Cruise Control

Light Assist - Σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού μεγάλης σκάλας

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης)

Προνοητικό σύστημα Start & Stop

Προαιρετικός εξοπλισμός IQ. DRIVE

Travel Assist

Park Assist (Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης)

Pre-Crash (Προληπτική προστασία επιβατών)

Side Assist (Σύστημα προειδοποίησης οδηγού για ύπαρξη οχήματος στο τυφλό σημείο)

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Emergency Assist (Αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης) μόνο DSG

Το Travel Assist που αποτελεί μία νέα προσθήκη στα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την εξέλιξη των ημιαυτόνομων συστημάτων οδήγησης της Volkswagen. Το σύστημα προσφέρει υποβοήθηση στο τιμόνι, το φρενάρισμα και την επιτάχυνση σε ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως το Adaptive Cruise Control και το σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane Assist. Ο οδηγός ενεργοποιεί το σύστημα πατώντας ένα ξεχωριστό κουμπί Travel Assist στο πολυλειτουργικό τιμόνι ενώ πρέπει να διατηρεί επαφή με το τιμόνι ακόμα και όταν το Travel Assist είναι ενεργό. Αυτή η ανίχνευση αφής είναι πολύ πιο αξιόπιστη από το σύστημα ανίχνευσης της γωνίας στροφής τιμονιού σε προηγούμενες υλοποιήσεις.

Το Tiguan είναι το τέταρτο μοντέλο Volkswagen που διαθέτει ένα νέο σύστημα φωτισμού LED, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα του είδους του στον κόσμο. Ένας πίνακας 24 LED σε κάθε μονάδα προβολέα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών φωτισμού στο δρόμο, μερικές από τις οποίες είναι διαδραστικές. Επίσης, διαθέτει δυναμικά φλας LED ενσωματωμένα στους IQ.LIGHT - LED matrix προβολείς. Οι συστοιχίες πίσω φωτισμού LED έχουν επίσης επανασχεδιαστεί ενώ ξεχωρίζει η οπτικά εντυπωσιακή εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας των φώτων στην κορυφή της πίσω πόρτας και των υπόλοιπων φώτων φρένων, καθώς και φωτιστικές λειτουργίες κατά το ξεκλείδωμα και το κλείδωμα.

Το φρεσκαρισμένο μοντέλο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής στην έκδοση Basic, που είναι ήδη πλούσια εξοπλισμένη. Στην Ελλάδα διατίθεται από την αμέσως επόμενη, πιο πλούσια έκδοση εξοπλισμού, τη Life. Ενδεικτικά, η έκδοση Life περιλαμβάνει:

Βασικό πακέτο εξοπλισμού IQ. DRIVE

Προβολείς LED

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

Κλιματισμός “Air Care” Climatronic 3-ζωνών

Σύστημα Infotainment “Ready 2 Discover Media” με έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών

Υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus

Τα στάνταρ χαρακτηριστικά του πακέτου Life περιλαμβάνουν επίσης έλεγχο κύριας δέσμης φώτων, ACC (Adaptive Cruise Control), ράγες οροφής ή αυτόματο κλιματιστικό (Air Care Climatronic) και τροχούς αλουμινίου 17 ιντσών. Επιπλέον, το Tiguan Life eHybrid διαθέτει το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας Ready 2 Discover (δυνατότητα αναβάθμισης πλοήγησης) με οθόνη αφής 8 ιντσών.

Ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να επιλέξει, στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάμεσα από ergoActive καθίσματα για οδηγούς και συνοδηγούς (μεταξύ άλλων, με ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής στήριξης 4 κατευθύνσεων και λειτουργία μασάζ), μια από τις μεγαλύτερες πανοραμικές ηλιοροφές με κλίση αυτής της κατηγορίας (870 χλστ x 1.364 χλστ), Easy Open & Close (αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της πέμπτης πόρτας με κίνηση του ποδιού), θερμαινόμενο και προοδευτικό τιμόνι (συμπεριλαμβανομένου μειωμένου αριθμού στροφών τιμονιού και ακριβέστερης οδήγησης στο μέσο του τιμονιού), τους νέοι προβολείς IQ.LIGHT LED matrix που μετατρέπουν τη νύχτα σε μέρα, πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού 30 χρωμάτων, το πακέτο σχεδιασμού Black Style (συμπεριλαμβανομένων των μαύρων τροχών από κράμα Valencia 19 ιντσών και προφυλακτήρες τύπου R-Line), και πολλά άλλα.