Ανατ. Μεσόγειος: Επιστρέφει το Oruc Reis

Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα επιστρέφει το Oruç Reis καθώς το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξέδωσε αργά το βράδυ χθες βράδυ NAVTEX η οποία αναφέρει ότι το πλοίο θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες δέκα ημέρες, από τις 12 Οκτωβρίου μέχρις τις 20 δηλαδή.

H νέα Navtex για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W : 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Άλλα δύο πλοία, τα Ataman και Cengiz Han, θα συνεχίσουν τις έρευνές τους σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνει ύδατα νότια του Καστελόριζου ως την 22η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ειδοποίηση.

Να σημειωθεί ότι η νέα τουρκική Navtex έρχεται μέσα σε ένα κλίμα έντασης που έχει καλλιεργήσει η Τουρκία στο θέμα του Κυπριακού καθώς και λίγες μέρε ςμετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του στην Μπρατισλάβα.

Μετά την συνάντηση ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι αναμένεται από την τουρκική πλευρά να προτείνει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Αθήνας- Άγκυρας, ημερομηνία που ο κυβερνητικος εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τοποθέτησε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 15-16 Οκτωβρίου.

«Η απόφαση για μερικό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων, κατά κατάφωρη παράβαση των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ, αλλά και οι NAVTEX που εξέδωσαν για ασκήσεις ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση. Τέτοιου είδους προκλήσεις δυναμιτίζουν το κλίμα σε μία κρίσιμη περίοδο. Εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο, ωστόσο η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις πράξεις της τουρκικής πλευράς. Αυτό είναι το μόνο σαφές και ξεκάθαρο κριτήριο, τόσο για εμάς όσο και για τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε χθες ο κ. Δένδιας αναφερόμενος στην τουρκική στρατηγική της κλιμάκωσης των προκλήσεων.

«Αυτό που έκανε στην Αμμόχωστο ο Ερντογάν, είναι αυτό ακριβώς που του είπε η ΕΕ να μην κάνει με το σημείο 18 των συμπερασμάτων της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Πέτσας. «Άρα εδώ θα βρει απέναντί του, όχι την Κύπρο, όχι την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνοντας ότι είναι σαν να κοροϊδεύει η Τουρκία όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο μεταξύ σήμερα συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τρέχοντα θέματα επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια.

naftemporiki.gr