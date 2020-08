Συμφωνία 98 εκατ. δολ. Bayer με One Drop για ψηφιακά προϊόντα υγείας

Συμφωνία αξίας 98 εκατ. δολ. ανακοίνωσαν η Bayer και η Informed Data Systems Inc. (One Drop), μια εταιρεία ψηφιακής υγείας με έδρα στις ΗΠΑ, για την από κοινού ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων υγείας για πολλαπλούς θεραπευτικούς τομείς, μέσω της αυξημένης συμμετοχής της γερμανικής εταιρείας στην αμερικανική.

Στόχος της συνεργασίας είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν τους ασθενείς για την αποτελεσματικότερη διαχείριση συγκεκριμένων καταστάσεων. Επιπλέον, η Bayer ενισχύει το μετοχικό της μερίδιο και γίνεται ο κύριος επενδυτής στη χρηματοδότηση της σειράς C της εταιρείας.

«Η δημιουργία νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας και φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ενεργά το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η Jeanne Kehren, PhD, Επικεφαλής του τμήματος Digital & Commercial Innovation και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τομέα Φαρμάκων της Bayer AG.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η διαχείριση της θεραπείας βάσει δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα στους ασθενείς να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα για τον εαυτό τους και θα φέρουν πάλι στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια. Η νέα συνεργασία με το One Drop επιτρέπει στην Bayer να επιταχύνει την μετάβασή της σε ακόμη περισσότερες ψηφιακές λύσεις και ανοίγει το δρόμο για νέες ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους ασθενείς».

Το 2019, η Bayer επένδυσε 20 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση της σειράς B της One Drop και απέκτησε δικαίωμα αυτόνομης ανάπτυξης και εμπορίας ψηφιακών προϊόντων υγείας με βάση την πλατφόρμα τεχνολογίας One Drop. Στο απώτερο μέλλον, οι εταίροι θα αλλάξουν τη συνεργασία τους για να αναπτύξουν από κοινού την υπάρχουσα πλατφόρμα του One Drop και να επιτύχουν μια ταχύτερη και αρθρωτή ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση καταστάσεων στους τομείς για παράδειγμα της ογκολογίας, της καρδιολογίας και της γυναικολογίας.

«Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία και εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο πληθυσμού, πρέπει να επικεντρωθούμε στον άνθρωπο», δήλωσε ο Jeff Dachis, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Informed Data Systems (One Drop).

«Το One Drop προσφέρει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού υγείας που προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες και στις συμπεριφορές του χρήστη κάθε μέρα, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την υγεία του».

Οι ολοκληρωμένες λύσεις φροντίδας επιτρέπουν στους ασθενείς να διαχειριστούν οι ίδιοι πολλαπλές χρόνιες και πολύπλοκες καταστάσεις και να συνεισφέρουν αποτελεσματικότερα σε παρεμβάσεις για την υγεία τους.

Οι λύσεις επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης μεμονωμένων πλάνων φροντίδας, υποστηρίζουν την εφαρμογή απομακρυσμένης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης, των εξατομικευμένων παρεμβάσεων και τακτικού επανελέγχου από επαγγελματίες υγείας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αυτο-φροντίδας των ασθενών.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι δύο εταίροι θα ενισχύσουν από κοινού την υπάρχουσα πλατφόρμα χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες του One Drop και θα αναπτύξουν περαιτέρω από κοινού ψηφιακά προϊόντα υγείας σε ορισμένους θεραπευτικούς τομείς.

Το One Drop θα λάβει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των ψηφιακών προϊόντων και επιπρόσθετα κεφάλαια, με βάση την εμπορική επιτυχία τους. Σε αντάλλαγμα, η Bayer θα αποκτήσει δικαιώματα επί των πωλήσεων που δημιουργούνται από το One Drop και στο μέλλον, θα μπορεί να εκμεταλλεύεται εμπορικά τα από κοινού ανεπτυγμένα ψηφιακά προϊόντα.

naftemporikigr