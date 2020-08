Οι BTS επιστρέφουν με μία... «έκρηξη»

Οι αντιδράσεις στην κυκλοφορία του νέου τραγουδιού των σούπερ σταρ της K-pop, BTS, είναι τόσο εκρηκτικές όσο και ο τίτλος του τραγουδιού.





Το βίντεο για το «Dynamite», προβλήθηκε πάνω από 17 εκατομμύρια φορές μέσα σε μια ώρα από την κοινοποίηση του.

BIG HIT LABELS BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV

Η μπάντα -που αποτελείται από τους RM, Jungkook, V, J-Hope, Jimin, Suga και Jin- εμφανίζεται σε διάφορες τοποθεσίες, όπως σε ένα κατάστημα δίσκων, κατάστημα με ντόνατς και σε γήπεδο μπάσκετ.





Οι σταρ της K-pop αναμένεται, επίσης, να δώσουν μια συναυλία με τίτλο «Map of the Soul ON: E» αργότερα φέτος, η οποία θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω streaming, το Σάββατο και την Κυριακή, 10 και 11 Οκτωβρίου.

Θα είναι η πρώτη συναυλία των BTS από τότε που ανακοίνωσαν την αναβολή ολόκληρης της περιοδείας «Map of the Soul» τον Απρίλιο λόγω της πανδημίας. Δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη live εμφάνισή τους, όπως ώρα, τιμή εισιτηρίου, χώρος διεξαγωγής, αν και είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί στη Νότια Κορέα.