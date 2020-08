Οι «εννιά ζωές» του πιο θρυλικού frontman της μέταλ μουσικής

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ανησυχίες για την υγεία του Όζι Όσμπορν έχουν επισκιάσει πολλές από τις ειδήσεις γύρω από το όνομά του, με τις αρχές του 2020 να μην αποτελούν εξαίρεση.





Τον προηγούμενο μήνα, το Variety ανακοίνωσε ότι οι Όσμπορν θα επανενωθούν για την επερχόμενη ριάλιτι σειρά του Travel Channel, «The Osbournes Want To Believe».

Επιπλέον, το τηλεοπτικό δίκτυο A&E, τον Ιανουάριο αποκάλυψε ότι μέσα στον Μάρτιο θα έβγαινε στον αέρα το ντοκιμαντέρ «Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne». Το ντοκιμαντέρ, εξαιτίας της πανδημίας αναβλήθηκε και τώρα ανακοινώθηκε νέα ημερομηνία. Σύμφωνα με το δίκτυο, το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 2 ωρών, που είναι μια “βαθιά βουτιά” στη ζωή του πιο θρυλικού frontman της μέταλ μουσικής, θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.