H Disney τιμά τον Χάουαρντ Άσμαν

Η Disney ανακοίνωσε ότι το ντοκιμαντέρ «Howard», που εξερευνά τη ζωή του αείμνηστου Αμερικανού στιχουργού και θεατρικού συγγραφέα Χάουαρντ Άσμαν, θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ στις 7 Αυγούστου.

Ο Χάουαρντ Άσμαν είναι ο στιχουργός πίσω από τα τραγούδια στις κλασικές ταινίες της Disney, «Aladdin», «Beauty and the Beast» και «The Little Mermaid». Ήταν, επίσης, ο δημιουργός του μιούζικαλ «Little Shop of Horrors» (Το Μαγαζάκι του Τρόμου).

«Ως στιχουργός, το τελευταίο υπέροχο μέρος για να κάνεις μιούζικαλ είναι τα κινούμενα σχέδια» ακούγεται να λέει ο Άσμαν σε τρέιλερ της ταινίας που κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη.

Στο ντοκιμαντέρ «Howard» από τον σκηνοθέτη Ντον Χαν, θα προβληθούν αρχειακό υλικό, προσωπικές ταινίες και φωτογραφίες και συνεντεύξεις με τους φίλους και την οικογένεια του Άσμαν.

«Μπορεί να μην γνωρίζετε το όνομά του, αλλά σίγουρα γνωρίζετε τη μουσική του Χάουαρντ Άσμαν» τόνισε ο Χαν σε δήλωσή του.