Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα, Επιδέρμια, με αφορμή τις ιδιαίτερες καταστάσεις που ζούμε λόγω της πανδημίας και με επίκεντρο πάντα τον ασθενή, εκπόνησε νέο πρόγραμμα με στόχο την έγκυρη ενημέρωση όλων για τις νόσους και τις θεραπευτικές επιλογές που έχουν.

Συγκεκριμένα, υλοποιεί το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης Οne to Οne όπου εξειδικευμένοι ψυχολόγοι με εμπειρία στην ψωρίαση, θα είναι στη διάθεση των ασθενών για να τους παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη και συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των ανησυχιών και των συναισθημάτων τους.

Το Επιδέρμια απευθύνει κάλεσμα στους ασθενείς με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα One to One να επικοινωνήσουν είτε μέσω τηλεφώνου στο 2315553780 είτε ηλεκτρονικά στο email epidermia.greece@gmail.com , προκειμένου να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους ψυχολόγους και να «κλείσουν» ραντεβού. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στα μέλη του Επιδέρμια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών GENESIS Pharma, LEO Pharma , ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ.