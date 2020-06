3η Διαδικτυακή Συζήτηση Κινήματος Αλλαγής: Πολιτική Προστασία

Συνεχίζοντας τις διαδικασίες προς την Συνδιάσκεψη, το Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει την τρίτη διαδικτυακή του συζήτηση με θέμα: «Προκλήσεις για την Πολιτική Προστασία στην μετα-κορωνοϊό εποχή».

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 19.00.

Πρόγραμμα:

- Εισαγωγικός χαιρετισμός: Παρασκευής Μίχου Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Εισαγωγική ομιλία: Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος Κινήματος Αλλαγής

Ομιλητές:

- Γιώργος Καμίνης, Βουλευτής Κινήματος Αλλαγής, Υπεύθυνος για θέματα Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη.

- Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής Κινήματος Αλλαγής, εισηγητής του προγράμματος RescEU στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- Λίνα Λιάκου, Διευθύντρια για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του Δικτύου για την Ανθεκτικότητα των Πόλεων (Global Resilient Cities Network).

- Στέφανος Σπανέας, Αντιστράτηγος ε.α Πυροσβεστικού Σώματος, Χημικός Μηχανικός.

- Manos M. Tentzeris, Ken Byers Professor in Flexible Electronics, School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Tech, USA

Συντονιστής: Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, π. Βουλευτής, Γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας στο Κίνημα Αλλαγής.

Η συζήτηση θα προβληθεί ζωντανά:

- www.kinimaallagis.gr

- Youtube

- στους λογαριασμούς του Κινήματος Αλλαγής, της Πρόεδρου Φώφης Γεννηματά και του ΠΑΣΟΚ στο Facebook και στο Twitter.

