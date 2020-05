Λιν Σέλτον : Πέθανε η σκηνοθέτις διάσημων τηλεοπτικών σειρών

Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή η Λιν Σέλτον (Lynn Shelton) πρωτοπόρος του ανεξάρτητου κινηματογράφου και διάσημων αμερικανικών σειρών, έχοντας υπογράψει μεταξύ άλλων επεισόδια του «Mad Men» και του πρόσφατου «Little Fires Everywhere» με την Ρις Γουίδερσπουν.

Η Λιν Σέλτον που «έφυγε» από αιματολογική διαταραχή στις 16 Μαΐου σοκάροντας το ανεξάρτητο και mainstream Χόλυγουντ, του οποίου αποτελούσε αγαπημένο και φωτισμένο κομμάτι, έγινε πρώτη φορά γνωστή με το «Humpday» (2009), κωμωδία που έκανε θραύση με ήρωες δύο φίλους που αποφασίζουν να γυρίσουν γκέι πορνό με τον Μαρκ Ντουπλάς και τον Τζόσουα Λέοναρντ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Δημιουργός της ανεξάρτητης αμερικανικής παραγωγής και ακούραστη στυλοβάτης του, η σκηνοθέτης είδε την ταινία της να αποκτά και γαλλικό ριμέικ με πρωταγωνιστές τους Ιβάν Ατάλ και Φρανσουά Κλουζέ.

Η ίδια συνέχισε κινηματογραφικά με τις κομεντί «Your Sister’s Sister» (το 2011 με τους Μαρκ Ντουπλάς, Έμιλι Μπλαντ) και το «Laggies» (το 2014 με τους Κίρα Νάιτλι, Σαμ Ρόκγουελ και Κλόε Γκρέις Μόρετζ), ενώ υπέγραψε διάσημα σίριαλ όπως τα Mad Men, The Mindy Project, Glow, Fresh Off The Boat και Little Fires Everywhere με πρωταγωνίστριες τις Ρις Γουίδερσπουν και Κέρι Γουάσινγκτον.

Το Χόλυγουντ δεν δελέασε την Λιν Σέλντον όσο κι αν ο πειρασμός ήταν μεγάλος. Η Marvel της έκανε πρόταση για να σκηνοθετήσει το «Black Widow», αλλά εκείνη είπε όχι, επιμένοντας στο δικό της όραμα.

Η Λιν Σέλτον ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Κέβιν Σιλ από το 2014. Τις τελευταίες ώρες στα social media, μερικά από τα διασημότερα ονόματα της βιομηχανίας την αποχαιρετούν με το δικό τους τρόπο.