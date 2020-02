«Λίλιαν Βουδούρη»: Ισόβιο μέλος του δ.σ. ο Δρ Ιωάννης Τζώρτζης

Ισόβιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη» εξελέγη, ως αναγνώριση της προσφοράς του στα κοινά, ο Δρ Ιωάννης Ν. Τζώρτζης, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Ιωάννης Παλαιοκρασσάς.

Σε δήλωσή του για τη σχεδόν παμψηφεί (με 11 ψήφους από τις 13) εκλογή του, ο κ. Τζώρτζης σημειώνει πως είναι «μεγάλη η τιμή, μεγαλύτερες η πρόκληση και η ευθύνη, ως ισόβιο μέλος του δ.σ. του Ιδρύματος "Λίλιαν Βουδούρη". Το εμβληματικό αυτό Ίδρυμα, εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια, στηρίζει καθοριστικά πρωτοπόρες δράσεις για τον άνθρωπο, την επιστήμη και τον πολιτισμό, "γιατί πάντα υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται, πάντα υπάρχουν προβλήματα που χρονίζουν, πάντα υπάρχει περιθώριο προσφοράς". Σε αυτό το τεράστιο κοινωφελές έργο που παράγεται, δεσμεύομαι να συνεισφέρω με δύναμη και αγάπη, χωρίς να λησμονώ ούτε την καταγωγή, ούτε τον προορισμό μου».

Ο Δρ Ιωάννης Ν. Τζώρτζης γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σπούδασε νομικά, πολιτιστική διαχείριση και φωτογραφία στην Ελλάδα, την Αγγλία, και το Βέλγιο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έχει ανακηρυχθεί Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι κάτοχος LLM του London School of Economics and Political Science, DEA του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, MA του Παντείου Πανεπιστημίου και Certificate on Regulation of Energy Utilities του European University Institute της Φλωρεντίας. Είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και συνεργάτης λέκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης, με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, καθώς και στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων. Είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων Ελλάδος στη European Company Lawyers Association (ECLA). Έχει διατελέσει για πολλά χρόνια γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων LSE. Μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Είναι πρόεδρος της ΜΚΟ «Green Project» για την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω των «πράσινων φωτογραφικών οδοιπορικών», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO (www.green-project.org). Είναι μέλος της «Royal Photographic Society of Great Britain» και μέλος του δ.σ. του Παγκρήτιου Συλλόγου Οχημάτων Εποχής. Έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία για το φωτογραφικό έργο του, το οποίο έχει εκτεθεί στην Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Κίνα, την Κολομβία, την Ουρουγουάη, την Αυστραλία κ.ά.

Η αποστολή του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη» (www.lilianvoudouri.gr) περιγράφεται στη διαθήκη του αείμνηστου Άρη Βουδούρη και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους που δεν έχουν τα αναγκαία μέσα για μεταπτυχιακές σπουδές, στην οικονομική στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην έμπρακτη ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών. Το δ.σ. του Ιδρύματος εφάρμοσε στην πράξη αυτή την επιταγή, χρηματοδοτώντας σημαντικά έργα και προς αυτές τις κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κατασκευή του κτηρίου «Πόρτα Ανοιχτή» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη και του κτηρίου «Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη» στα Άνω Λιόσια στον τομέα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Προγράμματος LEAD για το περιβάλλον στον τομέα της έρευνας, της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Μουσείου Αγίου Γεωργίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο Κάιρο. Πρόσφατα, το δ.σ. προχώρησε στην υλοποίηση ενός ακόμα φιλόδοξου έργου, του «Ινστιτούτου Θεραπείας Διά των Τεχνών» στο Μαρούσι, που προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με πνευματική ή/και σωματική αναπηρία. Επίσης, το δ.σ. συνέβαλε αποφασιστικά στη συγκέντρωση του ποσού που απαιτούνταν για την αγορά του πίνακα «Άγιος Πέτρος» του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, ενός από τα σημαντικότερα έργα του μεγάλου δημιουργού, που έχει για τους Έλληνες τεράστια ιστορική και συναισθηματική αξία, το οποίο κοσμεί πλέον την Εθνική Πινακοθήκη.

Μέσα στο στενό οικονομικό πλαίσιο της εποχής, το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» εξακολουθεί να εκπληρώνει την αποστολή του με σημαντική επιτυχία, αφενός συνεχίζοντας τη χορήγηση περίπου 25 υποτροφιών τον χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές (κυρίως στο εξωτερικό), αφετέρου συγκεντρώνοντας τις ενισχύσεις στον τομέα της κοινωνικής αντίληψης σε περιορισμένο αριθμό ιδρυμάτων, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» έχει χορηγήσει περισσότερες από 800 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας συνολικά πλέον των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ.