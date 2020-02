Hyundai Kona Hybrid: Παίρνει θέση στην ελληνική αγορά

Το Kona αποτελεί την πιο τολμηρή σχεδιαστική πρόταση της Hyundai μέχρι σήμερα και «κτίζει», μεθοδικά, τη θέση του στην αγορά. Τώρα, προσφέρεται από 24.000 ευρώ σε μια πλήρως υβριδική έκδοση. Αμέσως μετά την αποκάλυψη του νέου IONIQ, το Kona Hybrid αποτελεί τη φυσική επέκταση τόσο της γκάμας του Kona όσο και της γκάμας οικολογικής κινητικότητας της Hyundai, καθιστώντας τη φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα διαθέσιμη σε ακόμα περισσότερους οδηγούς. Κινείται από τον 1.6 GDI της γενιάς Kappa, έναν τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης με άμεσο ψεκασμό και μέγιστη απόδοση 105 ίππων και 147 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 43,5 PS (32 kW) και μέγιστη ροπή 170 Nm. Παράλληλα, η μπαταρία ιόντων λιθίου των 1,56 kWh προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά φόρτισης και εκφόρτισης, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και επιτρέποντας την ταχεία ανάκτηση ενέργειας. Η συνδυαστική ισχύς φθάνει τα 103,6 kW (141 ίπποι) και έως και 265 Nm ροπής.

Το Kona Hybrid διαθέτει Blue Link®, ένα διασυνδεδεμένο σύστημα που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη τηλεματική προκειμένου να επιτρέπει στους οδηγούς να κλειδώνουν ή να ξεκλειδώνουν από απόσταση το αυτοκίνητό τους μέσω μιας εφαρμογής smartphone.

Το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης Audio Video (AVN) παρέχει ένα μεγάλο εύρος χρήσιμων πληροφοριών στην οθόνη αφής 10,25 ιντσών και διαθέτει φωνητική αναγνώριση βασισμένη σε Cloud σε έξι γλώσσες (μόνο σε συνδυασμό με Blue Link). Η εμφάνιση της οθόνης μπορεί να προσαρμοστεί καθώς υπάρχουν δύο εκδοχές αρχικής οθόνης και η δυνατότητα επεξεργασίας των εμφανιζόμενων γραφικών στοιχείων και εικονιδίων.

Στο στάνταρ σύστημα διασύνδεσης οι πελάτες επωφελούνται από το Display Audio προκειμένου να κάνουν mirroring (αναπαραγωγή του περιεχομένου οθόνης του smartphone τους) στην οθόνη 7 ιντσών μέσω του Android Auto και του Apple CarPlay.

Επιπρόσθετα, το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid, όταν οι πελάτες επιλέγουν την πλοήγηση, διαθέτει και τις υπηρεσίες Hyundai LIVE. Οι οδηγοί λαμβάνουν μια πενταετή δωρεάν συνδρομή για τη συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία παρέχει ενημερωμένες στο λεπτό πληροφορίες σχετικά με τον καιρό, την κυκλοφορία, την ύπαρξη καμερών ελέγχου ταχύτητας (όπου επιτρέπεται νόμιμα), τα πιο κοντινά πρατήρια καυσίμων με ενημέρωση σχετικά με την τοποθεσία και τις τιμές τους, τις δυνατότητες στάθμευσης στο δρόμο ή σε πάρκινγκ, ζωντανή ενημέρωση για τους πιο κοντινούς αντιπροσώπους της μάρκας και ζωντανή αναζήτηση POI.

Η δυνατότητα διασύνδεσης ολοκληρώνεται με το προαιρετικό head up display τύπου combiner, που προβάλλει πληροφορίες σχετικά με την οδήγηση στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών από τον τελευταίο, που παράλληλα διατηρεί την προσοχή του στο δρόμο.

Για να διασφαλιστεί ότι τα τηλέφωνα των επιβατών είναι πάντα φορτισμένα, το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid παρέχει προαιρετικά ασύρματη φόρτιση smartphones (σύμφωνα με το πρότυπο Qi).

Παράλληλα με τα χαρακτηριστικά άνεσης και ευκολίας, το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid έχει το δικό του αποκλειστικό χρωματικό πακέτο εσωτερικού διακόσμου. Αυτό αποτελείται από λευκές πινελιές στα περιβλήματα των αεραγωγών και το πλαίσιο γύρω από τον λεβιέ ταχυτήτων, καθώς και από γυαλιστερά μαύρα στοιχεία στις λαβές των θυρών, το τιμόνι και το εσωτερικό των αεραγωγών, καθώς από και γκρι στοιχεία ψηλά.

Οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν καθίσματα με επενδύσεις από μαύρο ύφασμα με λευκές ραφές. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν μαύρα δερμάτινα καθίσματα με λευκά στοιχεία τύπου σωλήνα ή μαύρα δερμάτινα καθίσματα με λευκές ραφές.

Εκτός από το αποκλειστικό άσπρο- μαύρο πακέτο χρώματος που είναι στάνταρ στο Kona Hybrid, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ και άλλων τριών εκφραστικών πακέτων χρωμάτων, γνωστά από το Kona: πορτοκαλί, lime και κόκκινο. Τα έγχρωμα στοιχεία υπάρχουν στα περιβλήματα των αεραγωγών, γύρω από τον λεβιέ ταχυτήτων, στο μπουτόν εκκίνησης του κινητήρα και τις ραφές στα καθίσματα και το τιμόνι. Όλες οι χρωματικές επιλογές εσωτερικού συνδυάζονται με μαύρη οροφή, ενώ οι Lime and Red είναι διαθέσιμες και με έγχρωμες ζώνες ασφαλείας καθώς και με μαύρα γυαλιστερά στοιχεία στις χειρολαβές στις πόρτες και στο τιμόνι.

Στο εμπρός μέρος του υπάρχει η χαρακτηριστική μάσκα Cascading Grille της Hyundai, ενώ οι προβολείς είναι διαθέσιμοι και με φουλ LED.

Εκτός από την απόχρωση λανσαρίσματος Blue Lagoon με μαύρη οροφή, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών διαφορετικών χρωματικών συνδυασμών προκειμένου να προσαρμόσουν την εικόνα του αυτοκινήτου στο προσωπικό τους στυλ. Επίσης οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο νέας και αποκλειστικής σχεδίασης ζάντες αλουμινίου. Η μια είναι διαθέσιμη στη στάνταρ διάσταση των 16 ιντσών και η άλλη στο προαιρετικό μέγεθος των 18 ιντσών.

Για μια άνετη και ασφαλή εμπειρία οδήγησης, το Kona Hybrid είναι εξοπλισμένο με το ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας SmartSense της Hyundai. Αυτό το κορυφαίο σύστημα υποβοήθησης παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον γύρω από το αυτοκίνητο προκειμένου να προστατεύσει τους οδηγούς από πιθανούς κινδύνους ενώ κινούνται στο δρόμο. Το πρωτοποριακό πακέτο ασφάλειας του ολοκαίνουριου Kona Hybrid περιλαμβάνει Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης και Βοήθεια Αποφυγής με Δυνατότητα Ανίχνευσης Πεζών και Ποδηλάτων (Front Collision Warning and Avoidance Assist with pedestrian and cyclist detection ability).

Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το προαιρετικό Smart Cruise Control (SCC) με Stop & Go. Αυτό είναι πολύ πιο εξελιγμένο σε σχέση με τα στάνταρ συστήματα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, καθώς ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως το αυτόματο φρενάρισμα. Χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ τοποθετημένους μπροστά προκειμένου να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα με αυτόματη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Εάν υπάρχει στάση, το σύστημα Stop & Go φρενάρει το αυτοκίνητο μέχρι να ακινητοποιηθεί και στη συνέχεια, μόλις ο δρόμος απελευθερωθεί, το επιταχύνει και πάλι μέχρι την επιθυμητή ταχύτητα. Εάν το αυτοκίνητο σταματήσει για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, ο οδηγός πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά το σύστημα, είτε μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι ή με το σύντομο πάτημα του πεντάλ γκαζιού.

Το προαιρετικό Lane Following Assist λειτουργεί παράλληλα με το SCC με το Stop & Go για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση του οδηγού. Έτσι διατηρεί το αυτοκίνητο στο κέντρο μιας λωρίδας κυκλοφορίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση και στην κυκλοφοριακή συμφόρηση των ωρών αιχμής. Εν τω μεταξύ το προαιρετικό και έξυπνο Speed Limit Warning (Προειδοποίηση Ορίου Ταχύτητας) χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα και τις πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης για την αναγνώριση των πινακίδων ορίου ταχύτητας και την απεικόνιση αυτών των ορίων αλλά και της απαγόρευσης προσπέρασης σε πραγματικό χρόνο. Οι πρόσθετες επιλογές περιλαμβάνουν Blind-Spot Collision Warning (Προειδοποίηση Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου) και Rear Cross-Traffic Collision Warning (Προειδοποίηση Πίσω Σύγκρουσης Κάθετης Κίνησης), ενώ είναι στάνταρ τα Driver Attention Warning (Προειδοποίηση Συγκέντρωσης Οδηγού), Lane Keeping Assist (Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας) και High Beam Assist (Υποβοήθηση Λειτουργίας Προβολέων).

Το Kona Hybrid διαθέτει επίσης Electronic Parking Brake (EPB ή Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Χειρόφρενο) που ενεργοποιείται από διακόπτη. Με το σύστημα πλοήγησης AVN (Audio Video) και οθόνη 10,25 ιντσών είναι εξοπλισμένο με το σύστημα ECO-Driving Assist System (ECO-DAS) που βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου. Ο ενσωματωμένος Coasting Guide (οδηγός κίνησης) αναλύει πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας από το σύστημα πλοήγησης για να ειδοποιήσει τον οδηγό για τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. αλλαγή κατεύθυνσης, διασταυρώσεις, έξοδοι αυτοκινητοδρόμων). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και την ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων. Ο Coasting Guide (οδηγός κίνησης) μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Eco και σε ταχύτητες μεταξύ 40 και 160 χλμ/ ώρα.

Το Eco-DAS είναι επίσης εξοπλισμένο με το σύστημα Predictive Energy Management (Προγνωστική Διαχείριση Ενέργειας), που διαχειρίζεται τη φόρτιση και την εκφόρτιση της μπαταρίας σε ανηφόρες και κατηφόρες για τη μεγιστοποίηση της χρήσης της. Όταν σε μια διαδρομή υπάρχει ανωφέρεια και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, το σύστημα αυξάνει ελαφρώς τη λειτουργία του κινητήρα προκειμένου να προφορτίσει την μπαταρία πριν την ανηφόρα. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να βοηθήσει στην άνοδο και έτσι να ελαχιστοποιηθεί η μη αποτελεσματική χρήση του κινητήρα βενζίνης στην ανηφόρα - βελτιώνοντας την απόδοση καυσίμου. Εάν η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη, το Kona Hybrid αυξάνει το επίπεδο εμπλοκής του ηλεκτροκινητήρα πριν από την κατηφόρα, προκειμένου και πάλι να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση καυσίμου. Στη συνέχεια, η ηλεκτρική ισχύς ανακτάται στην κατηφόρα με το φρενάρισμα με ανάκτηση.

Χάρη στα δυναμικά χαρακτηριστικά και την απόδοσή του, οι οδηγοί μπορούν να απολαύσουν το fun to drive ενός ποιοτικού αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Μετακινώντας τον επιλογέα προς τα αριστερά, μπορούν να επιλέξουν τη λειτουργία Sport, ενώ τα paddles στο τιμόνι χρησιμεύουν στην χειροκίνητη επιλογή των σχέσεων.