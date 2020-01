«Ο τελευταίος των Μοϊκανών» στη μικρή οθόνη

Έτοιμος να κάνει την εμφάνισή του στη μικρή οθόνη φαίνεται πως είναι ο «Τελευταίος των Μοϊκανών». Σύμφωνα με το THR, η διάσημη νουβέλα «Ο Τελευταίος των Μοϊκανών» που γράφτηκε το 1826 από τον Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ κι έγινε ταινία το 1992 πρόκειται να γίνει τηλεοπτική σειρά στο HBO.

Το HBO Max, η streaming υπηρεσία του αμερικανικού δικτύου που θα κυκλοφορήσει σε μερικούς μήνες στην Αμερική, πρόκειται να φέρει στις μικρές οθόνες το «The Last of the Mohicans» και υπόσχεται να δώσει τη γνώριμη ιστορία αγάπης, ενώ θα πατάει γερά στη νουβέλα του Κούπερ.

Το σενάριο της τηλεοπτικής μεταφοράς θα υπογράψει ο Κάρι Φουκουνάγκα (True Detective, Bond 25), μαζί με Νικ Όσμπορν (Remember Me). Στη σκηνοθετική καρέκλα θα καθίσει η Νικόλ Κάσελ, η οποία εργάστηκε σε διάφορα άλλα πρότζεκτ, όπως τα «Watchmen», «Westworld» και «Better Call Saul». Αξίζει να σημειωθεί πως «Ο τελευταίος των Μοϊκανών» βρισκόταν σε παραγωγή το 2013 από το FX, αλλά ακυρώθηκε.

Εμπνευσμένο από ιστορικά γεγονότα

Το 1992, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η ταινία «Ο τελευταίος των Μοϊκανών», η οποία βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερης μουσικής και έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Πρωταγωνιστής ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις.





Ο συγγραφέας είχε συνομιλήσει με επιζώντες μάρτυρες και είχε ταξιδέψει στα μέρη που ζούσαν οι Ινδιάνοι για να γράψει το βιβλίο του. Ο χαρακτήρας του Βρετανού Μονρό ήταν βασισμένος στον Τζορτζ Μονρό που ήταν όντως συνταγματάρχης στο φρούριο Χένρι.

Ο Μονρό κλήθηκε να υπερασπιστεί το φρούριο με 1.800 άντρες, όταν τον Αύγουστο του 1757 δέχτηκε επίθεση από 8.000 Ινδιάνους που είχαν συμμαχήσει με τους Γάλλους στρατιώτες. Μετά από διαπραγματεύσεις, οι Άγγλοι σήκωσαν λευκή σημαία και παραδόθηκαν. Ο Μονρό αποχώρησε από το φρούριο με τους άντρες του, αλλά οι Ινδιάνοι απογοητεύτηκαν με την συνθηκολόγηση των Γάλλων και τους επιτέθηκαν, σκοτώνοντας 187 Βρετανούς. Στην πραγματικότητα, ο Μονρό δεν ήταν ανάμεσα στα θύματα όπως δείχνει στην ταινία αλλά κατάφερε να σωθεί και να διαφύγει στο φρούριο Έντουαρντ, όπου πέθανε τρεις μήνες αργότερα.

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις είχε κερδίσει δύο χρόνια πριν το Όσκαρ αλλά αυτή ήταν η πρώτη του ταινία-υπερπαραγωγή που συμμετείχε. Ο Λιούις είχε τον ρόλο του Χόκαϊ και πήρε πολύ καλές κριτικές για την ερμηνεία του. Μάλιστα, για να είναι πιστευτός ως ιθαγενής έζησε για μερικούς μήνες στα δάση και υιοθέτησε τις καθημερινές συνήθειες των Ινδιάνων ενώ έκανε και ειδική εκπαίδευση με έναν συνταγματάρχη του Αμερικανικού στρατού για να βελτιώσει τις πολεμικές του ικανότητες.

naftemporiki.gr