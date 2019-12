Τα παπούτσια της σεζόν

Μπορεί ο χειμώνας να μην έχει καταφτάσει για τα καλά, με τη θερμοκρασία να παραμένει υψηλή για την εποχή, ωστόσο αναπόφευκτα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει, οδηγώντας σας σε πιο χειμερινές ενδυματολογικές επιλογές.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, αυτά είναι τα ζευγάρια παπούτσια που θα σας πάνε μακριά φέτος τον χειμώνα.

Thick soles

Τα «χοντρόσολα» δεν είναι νέα ανακάλυψη, αυτή όμως φαίνεται να είναι η σεζόν τους. Πιο έντονα από άλλες χρονιές και πιο σίγουρα για την επιβολή τους στην γκαρνταρόμπα μας, ταιριάζουν με όλα και είναι πραγματικοί διασώστες του στιλ εκείνες τις ημέρες που οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες. Από μπότες μέχρι loafers, όλα τα στιλ παπουτσιών αγαπούν φέτος τις έντονες σόλες, δίνοντάς μας μία μεγάλη ποικιλία να διαλέξουμε εικείνα που μας ταιριάζουν.

Loafers Tod’s, Διαθέσιμα από την Tod’s Boutique.

Night owl

Λεπτοδουλεμένα, με πολυτελείς λεπτομέρειες και σχέδια που αγκαλιάζουν το πόδι, τα βραδινά ζευγάρια της σεζόν πρωταγωνιστούν σε noir ιστορίες ιδιαίτερης αισθητικής. Μεγάλες αγκράφες πάνω σε λουστρίνια, λεπτοδουλεμένα loafers, minimal καστόρινα χωρίς στολίδια, κορδόνια ή κουμπώματα, στέκονται σαν κλασικές διαχρονικές αξίες υψηλής αισθητικής και δήλωσης στιλ.

Loafers Salvatore Ferragamo, Διαθέσιμα από τη Salvatore Ferragamo Boutique.

Sneakers

Πιο ιδιαίτερα από ποτέ, τα sneakers φέτος υιοθετούν διάφορες τάσεις κι εκδοχές, από τα πιο dressy ζευγάρια από καστόρι μέχρι τα κλασικά αθλητικά με ρίγες. Φοριούνται όλες τις ώρες, καθώς οι πιο επίσημες εκδοχές τους εύκολα αντικαθιστούν τα brogues, μία ημέρα που επιτρέπει πιο casual νοοτροπία.

Sneakers Paul Smith, Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Chelsea boots

Δεν έφυγαν ποτέ από τη μόδα, απλά κάθε χρόνο αλλάζουν λίγο σχήμα και φόρμα. Φέτος τα μποτάκια Chelsea κυκλοφορούν με δύο όψεις: τη λεπτοκαμωμένη, slim εκδοχή από μαύρο δέρμα, και τα λίγο πιο «χοντροκομμένα», με λαστιχένια σόλα, περφορέ λεπτομέρειες και σουέντ φινίρισμα.

Μποτάκια Paul Smith, Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Take a hike

Κάποτε τα λέγαμε «τρακτερωτά μποτάκια» και οι επιλογές μας ήταν πολύ περιορισμένες σε μία, δύο εταιρείες. Τώρα πια τα hiker boots κυκλοφορούν ανάμεσά μας στην πόλη, σε διάφορα χρώματα - με αγαπημένο το καφέ σε όλες του τις αποχρώσεις, και με δεσίματα που θυμίζουν εκδρομή στο βουνό. Τα βγάζουν πέρα στα δύσκολα, αποτελούν όμως και μία πολύ σημερινή, αλλά και άνετη δήλωση μόδας.

Δερμάτινα μποτάκια Καλογήρου, Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Brown sugar

Από derby shoes και βραδινά loafers μέχρι oxfords και μποτάκια, το καφέ κυκλοφορεί σε urban εκδοχές αυτόν τον χειμώνα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Είναι λιγότερο επίσημα από τα μαύρα σας ζευγάρια, αλλά οι γιορτινές ημέρες ή οι χαλαρές έξοδοι, καθώς και τα πιο casual office looks σας θα επωφεληθούν πολύ από τη γοητευτική τους παλέτα.

Oxford shoes Church’s, Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

