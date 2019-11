Ένα πρωινό, αλλά επίσημο λουκ

Οι πιο επίσημες ενδυματολογικές επιλογές είναι ταυτισμένες στο μυαλό μας συνήθως με το βράδυ, ενώ στον αντίποδα, οι πρωινές εμφανίσεις «παίζουν» σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, με κάποιες πινελιές athleisure, για πιο casual καταστάσεις.

Ο «γρίφος» ωστόσο, μερικές φορές, είναι τι πρέπει να φορέσει κανείς όταν το πρωί θέλει να είναι πολύ καλοντυμένος, χωρίς να υιοθετεί τους κανόνες του βραδινού στιλ.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust:

IN ICONS WE TRUST

· Ένα παντελόνι σε μάλλινο ύφασμα με chalk printed pinstripe θα πάρει πάνω του όλο το βάρος, αφήνοντάς σας περιθώριο για εναλλαγές. Έχει την επισημότητα που πρέπει, ενώ το «χοντροκομμένο» του εφέ δίνει την απαραίτητη πρωινή αίσθηση που χρειάζεστε.

· Ένα σακάκι σε μαλακό γκρι, χωρίς βάτες και με fitted γραμμή, αγκαλιάζει το σώμα όπως θα έκανε μία μαλακή ζακέτα, δίνοντας την απαραίτητη θαλπωρή στο λουκ, ενώ παράλληλα τα στενά του πέτα κρατούν τα προσχήματα.

· Το πόλο σε ίδιο χρώμα δημιουργεί μία ton sur ton κατάσταση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που αν συνδυαστεί με πολύ καλές ποιότητες, όπως εδώ, απογειώνει το στιλ.

· Αφήστε την ποσέτ σας να ταιριάξει με το παντελόνι, σηκώνοντας ανάστημα στο γκρι του πάγου, με μία μαύρη πινελιά που τραβάει το βλέμμα για τους σωστούς λόγους.

· Τώρα που τα κάνατε όλα σωστά, αποδομήστε τα, με ένα ζευγάρι ξεχωριστές κάλτσες και loafers με εκκεντρικές λεπτομέρειες.

IN ICONS WE TRUST

Σακάκι από μαλλί, πλεκτό πόλο και μάλλινο παντελόνι Tommy Hilfiger. Όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Ρολόι IWC Big Pilot Perpetual Calendar ed. Rodeo Drive, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Loafers Salvatore Ferragamo, διαθέσιμα από τη Salvatore Ferragamo Boutique.

IN ICONS WE TRUST

