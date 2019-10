Mazda MX-30 : Ηλεκτρικό μεν, οδηγοκεντρικό δε

Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Mazda, το Mazda MX-30, παρουσιάστηκε στο Tokyo Motor Show. Σύμφωνα με την εταιρία, είναι ειδικά μελετημένο και σχεδιασμένο για πελάτες που δεν θέλουν να θυσιάσουν την οδηγική απόλαυση όταν αγοράζουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με τις μοναδικές πόρτες χωρίς κολώνες, τα οικολογικά υλικά και την μπαταρία αυτονομίας 200 χλμ (διαδρομή μεγαλύτερη από αυτή των 48 χιλιομέτρων που διανύει κάθε μέρα ο Ευρωπαίος πολίτης) το Mazda MX-30 σηματοδοτεί ένα επιπλέον θετικό βήμα στην μείωση των εκπομπών καυσαερίων, μετά την πρόσφατη άφιξη του καινοτόμου κινητήρα SKYACTIV-X.

Σχολιάζοντας την πρεμιέρα του Mazda MX-30, που θα φθάσει στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mazda Motor Europe, Yasuhiro Aoyama, δήλωσε:

«Όπως και με όλα τα προϊόντα μας, οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί μας είχαν ένα πολύ ξεκάθαρο στόχο για το πρώτο μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έπρεπε να έχει ξεχωριστό σχεδιασμό και να χαίρεσαι να το οδηγείς, κάτι που είναι βασικό συστατικό του DNA της Mazda. Θέλαμε να είναι ξεχωριστό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, και το σημαντικότερο, να συμβάλει θετικά στη μείωση των εκπομπών καυσαερίου σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Παράλληλα με τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης που εισάγουμε σε όλη μας τη γκάμα, όντας ένας μικρότερος κατασκευαστής, επικεντρωθήκαμε στο να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών».

Οι υπεύθυνοι της εξέλιξης του νέου μοντέλου σημειώνουν πως όπως και κάθε άλλο Mazda, το Mazda MX-30 παρέχει μια πολύ φυσική αίσθηση οδήγησης. Επιταχύνει, στρίβει και φρενάρει απροβλημάτιστα όπως κάθε αυτοκίνητο που κατασκευάζουμε μέχρι τώρα. Στο MX-30, επιτυγχάνεται μέσω των καινοτόμων μεθόδων μηχανικής του πακέτου e-SKYACTIV. Αυτό περιλαμβάνει την ενσωματωμένη μπαταρία στη δομή του αμαξώματος, η οποία ενισχύει την αίσθηση στιβαρότητας αλλά και άμεσης απόκρισης στον τρόπο οδήγησης. Επιπλέον, δεδομένης της σημασίας της ακουστικής για την αντίληψη της ροπή και της ταχύτητας από τον οδηγό, οι μηχανικοί της Mazda έχουν δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό ηχοσύστημα μέσα στο MX-30, το οποίο συγχρονίζεται με τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα σε ηχητική συχνότητα και πίεση. Αυτό οδηγεί σε μικρότερη διακύμανση της ταχύτητας του οχήματος με αποτέλεσμα πολύ σταθερή οδήγηση. Το μοναδικό σύστημα επίτευξης σταθερότητας G-vectoring Control (GVC) της Mazda έχει εξελιχθεί και χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού κινητήρα (ηλεκτροκίνητη G-vectoring Plus).

Με το Mazda MX-30, τονίζεται αρμοδίως, επιβεβαιώνεται η εστίαση στη σχεδιαστική φιλοσοφία του "less is more" τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Η καμπίνα έχει την αίσθηση της μοναδικότητας, με γραμμές που ρέουν από την κορυφή της μπροστινής κολώνας μέχρι το πίσω άκρο. Το χρώμα της οροφής κάνει αυτό το αίσθημα ακόμα πιο έντονο. Οι αντικριστές πόρτες προσδίδουν στο Mazda MX-30 ένα χαρακτηριστικό και κομψό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους επιβάτες ευκολότερη πρόσβαση τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα. Στο εσωτερικό εισάγονται φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και αντικαθίσταται το δέρμα με μια εναλλακτική οικολογική πρόταση. Τοποθετείται το φυσικό υλικό του φελλού στην «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα και εξασφαλίζεται έξυπνος αποθηκευτικός χώρος.