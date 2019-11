Συνδυάζοντας με τόλμη

Ένας τολμηρός sartorialist θα αρχίσει κάποια στιγμή στη ζωή του να δοκιμάζει εκείνους τους συνδυασμούς ανάμεσα σε υφές, χρώματα και στιλ που συνήθως θεωρούνται αταίριαστα.

Τότε μόνο είναι που προκαλείται αυτή η ευχάριστη έκπληξη της αυθεντικής αισθητικής, η απορία του πώς και δεν το είχε σκεφτεί κανείς άλλος μέχρι σήμερα και η υιοθέτηση νέων κανόνων στο ντύσιμο.

Σήμερα η ομάδα του In Icons We Trust δοκιμάζει βήματα προς μια τέτοια προσέγγιση, χωρίς φόβο αλλά με πολλή χαρά για το αποτέλεσμα:

IN ICONS WE TRUST

· Γκρι με ανοιχτό καφέ. Τα έχουμε ξαναδεί πλάι - πλάι, ποτέ όμως σε ανοιχτές αποχρώσεις του γκρι δίπλα σε ζεστό, σκούρο μπεζ. Ταιριάζουν τα ψυχρά με τα θερμά χρώματα; Ναι, μάλιστα!

· Αθλητικό - επίσημο. Το παντελόνι αυτό με την φαρδιά γραμμή και το κοντό ρεβέρ θυμίζει φόρμα ραμμένη με πολύ καλό ύφασμα. Ένα ύφασμα που του επιτρέπει να κυκλοφορήσει σε επίσημες περιστάσεις, συνδυασμένο με «καλά» δερμάτινα brogues.

· Το πάνω μέρος της εμφάνισής σας δεν χρειάζεται να ακολουθεί ίσια γραμμή, επειδή το παντελόνι είναι φαρδύ. Ένα χαλαρό πλεκτό μπορεί πολύ όμορφα να σταθεί μέσα από το bomber σας, αρκεί το μήκος του να είναι κολακευτικό για το παντελόνι σας.

· Μιλώντας για χαλαρό πάνω μέρος, δεν θα λειτουργούσε το ίδιο όμορφα ο συνδυασμός εάν στριμώχναμε το πουλόβερ μέσα από ένα σακάκι. Δεν σπάμε τους κανόνες, τους αναθεωρούμε.

IN ICONS WE TRUST

Μπόμπερ από μαλλί, πλεκτό και παντελόνι από μαλλί Tommy Hilfiger. Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Brogues Fratelli Rosetti, διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

IN ICONS WE TRUST

