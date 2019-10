Τα σωστά συνοδευτικά του γκρι καρό κοστουμιού

Αναρχικά επίσημο, αυθάδικα στυλιζαρισμένο, το κοστούμι της συγκεκριμένης δημοσίευσης υποστηρίζει αβίαστα οποιαδήποτε επίσημη έξοδο, σηκώνοντας ταυτόχρονα κεφάλι στον καθωσπρεπισμό.

Υπενθυμίζει, δε, με αυτόν τον τρόπο τα κοστούμια της δεκαετίας του 1950, τα οποία πήγαιναν τους κυρίους από την ιδιωτική λέσχη κατευθείαν στα beat parties.

IN ICONS WE TRUST

Οι κανόνες φέτος άλλαξαν κι αυτό έχει γίνει πλέον ολοφάνερο. Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, ένα γκρι κοστούμι δεν είναι αυτό που ήταν και οι συνδυασμοί του έχουν γίνει πιο ιδιαίτεροι από ποτέ.

Αρχίζουμε με τη γραμμή που είναι, πλέον, στενή και ίσια. Οι στενοί ώμοι και το λίγο πιο κοντό ρεβέρ δίνουν μία νεανικότητα που ισορροπείται ιδανικά με το στενό πέτο του σακακιού.

Το αχνό καρό δίνει όσο πρέπει το στοιχείο της ανατροπής, χωρίς να ακυρώνει την ησυχία του γκρι.

Παίξτε δοκιμάζοντας να το συνδυάσετε με μία πουά γραβάτα. Ιδιαίτερη προσοχή φέτος δίνουμε και στους γιακάδες των πουκαμίσων που οφείλουν να είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με τη γραβάτα.

Δείτε πόσο έξυπνα ανατρέπει τη φαινομενική σοβαρότητα του κοστουμιού η μεταλλική αγκράφα η οποία στολίζει τα loafers.

IN ICONS WE TRUST

Κοστούμι από μαλλί και μετάξι και βαμβακερό πουκάμισο όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Loafers Salvatore Ferragamo. Διαθέσιμα από τη Salvatore Ferragamo Boutique.

IN ICONS WE TRUST

