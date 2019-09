Πολυτεχνείο Κρήτης: Μεταφορά τεχνογνωσίας στα Ινδονησιακά Πανεπιστήμια

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για μεταφορά τεχνογνωσίας στα Ινδονησιακά Πανεπιστήμια «OPΤBANK -Βελτιστοποίηση Έρευνας και Διδακτορικών Προγραμμάτων στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική («OPTimizing Research and Doctoral Programs In BANKing and Finance in Indonesia Universities») συμμετέχει το Εργαστήριο Financial Engineering του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο επίκουρος καθηγητής του Γιώργος Ατσαλάκης και η υποψήφια διδάκτορας Ιωάννα Ατσαλάκη, μαζί με άλλους έξι καθηγητές από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, συμμετέχουν αυτές τις μέρες (24-27/9) στο OPTBANK mid-term evaluation, στη Σουρακάρτα της Ινδονησίας.

Τεχνογνωσία που αφορά τις Ποσοτικές μεθόδους, την Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research), την Πολυκριτήρια Ανάλυση και την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) που εφαρμόζεται στην Τραπεζική και την Χρηματοοικονομική θα μεταφερθεί από την Ελλάδα στα Ινδονησιακά Πανεπιστήμια, μέσω των προτεινόμενων σχετικών μαθημάτων που θα διδάσκονται στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.

Υπεύθυνος του προγράμματος από την Ελλάδα είναι ο καθηγητής-ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, με τους συνεργάτες του καθηγητές Φώτη Πασιούρα και Μιχάλη Δούμπο.

Σήμερα η σχετική τεχνογνωσία στη Χρηματοοικονομική αναπτύσσεται ραγδαία. Την πρωτοκαθεδρία την έχει η Κίνα, όπου, για παράδειγμα, δε χρειάζεται να έχει κανείς μετρητά ή πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ή να εκδίδει επιταγές. Μπορεί να αγοράσει από ένα παγωτό μέχρι ένα αυτοκίνητο μόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου του. Στην Κίνα τα πάντα μπορούν να πληρωθούν μέσω της WeChat (το κινέζικο Facebook) ή μέσω της εφαρμογής Alipay και Taobao, χωρίς να εμπλακούν οι παραδοσιακές τράπεζες.

Τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, με πολλά πλεονεκτήματα, αλλά κι αρκετά μειονεκτήματα, ήρθαν για να μείνουν ως σύγχρονα τεχνολογικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία θα επιφέρουν δραστικές μεταβολές στην Τραπεζική. Η αδυναμία «ελέγχου» του bitcoin από τις κεντρικές τράπεζες ή κατάσχεσή του από τις κυβερνήσεις μέσω κεφαλαιακών ελέγχων, θα το καταστήσει σύντομα σπάνιο νόμισμα και ίσως ασφαλές καταφύγιο, όπως τα σπάνια μέταλλα, σε περιόδους οικονομικών αναταράξεων.