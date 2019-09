Η HP ανακοινώνει τον υπέρ-ελαφρύ υπολογιστή επιδόσεων Elite Dragonfly

H HP ανακοίνωσε το Elite Dragonfly, έναν premium υπολογιστή με βάρος λιγότερο από ένα κιλό που επιτυγχάνει ισχύ με σχεδιασμό "ελαφρύτερο από τον αέρα" για όσους βρίσκονται σε κίνηση. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε Curved οθόνες και αξεσουάρ για το σπίτι και το γραφείο.

Το HP Elite Dragonfly είναι ελαφρύ και ισχυρό, προσφέροντας τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας στον κόσμο - με οθόνη 13 ιντσών, διάρκεια μπαταρίας έως 24,5 ώρες και με την πιο πρόσφατη τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi 6. Η προαιρετική επιλογή gigabit-class 4G LTE επιτρέπει στους εργαζόμενους να συνδέονται και να συνεργάζονται σχεδόν από παντού. Το HP Elite Dragonfly είναι επίσης το πρώτο επαγγελματικό convertible laptop στον κόσμο με προ-εγκατεστημένο το λογισμικό ευεξίας HP WorkWell.

Το Elite Dragonfly είναι κατασκευασμένο από μαγνήσιο (CNC machined Magnesium) υλικό που εξασφαλίζει αντοχή και συγχρόνως χαμηλό βάρος. Παράλληλα, στα υλικά κατασκευής του περιλαμβάνεται ανακυκλωμένο πλαστικό το οποίο συγκεντρώθηκε από τον ωκεανό. Στο εσωτερικό του βρίσκονται επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel Core vPro ενώ η σειρά είναι εξοπλισμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος “Project Athena” της Intel

Το Wi-Fi 6 προσφέρει έως και τρεις φορές υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς αρχείων από το Wi-Fi 5 για καλύτερη επίδοση σε περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας. Σε επίπεδο λογισμικού, η εφαρμογή HP Sure Sense προστατεύει από τις επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού τους εργαζόμενους που μετακινούνται χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης ενώ η εφαρμογή HP Sure Recover με Embedded Reimaging επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας και να λειτουργούν γρήγορα - οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Τέλος, η HP Sure View Gen3, η βραβευμένη ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου της HP και η HP Privacy Camera βοηθούν τους χρήστες να ελέγχουν αυτό που μοιράζονται με τον κόσμο.

Παράλληλα, η HP ανακοίνωσε τις Ultrawide και Immersive Curved οθόνες. Η HP S430c Curved Ultrawide οθόνη παρέχει μοναδική εμπειρία με τη διαγώνια curved οθόνη των 43,4 ιντσών, ισοδύναμη με δύο διαγώνιες οθόνες 24 ιντσών. Διαθέτει το HP Device Bridge, μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν ταυτόχρονα δύο υπολογιστές χωρίς προβλήματα. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν και να αντιγράφουν περιεχόμενο μεταξύ των συσκευών με ένα μόνο πληκτρολόγιο και ποντίκι. Η HP S430c Curved Ultrawide οθόνη διαθέτει μια αναδυόμενη κάμερα web και ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Επίσης, ανακοινώθηκε η HP E344c Curved οθόνη, μία εξαιρετικά λεπτή curved οθόνη 34 ιντσών για τον εργαζόμενο της επόμενης γενιάς που θέλει να συνδεθεί εύκολα ενώ βρίσκεται στο γραφείο ή εργάζεται από το σπίτι. Διαθέτει εργονομία τριών πτυχών με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, της περιστροφής και του ύψους μέχρι 150mm. Η οθόνη HP E344c Curved διαθέτει ανάλυση WQHD και αναλογία διαστάσεων 21: 9.

«Ένας υπολογιστής πρέπει να παρέχει ελευθερία, να προσαρμόζει και να μετατρέπει το πώς και που εργάζονται οι επαγγελματίας του σήμερα», δήλωσε η Anne-Sophie Hadberg, General Manager, EMEA Personal Systems, HP Inc. «Η καινοτομία της HP μεταφέρει τις επιχειρήσεις πέρα από τα καθιερωμένα, με απίστευτα ελαφριά, ισχυρά και εξαιρετικά ασφαλή συστήματα υπολογιστών και ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα για τους χώρους εργασίας της επόμενης γενιάς. Παρέχοντας παγκοσμίως τις ελαφρύτερες compact επιχειρηματικές λύσεις και τις εκπληκτικές curved οθόνες, η HP επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία ενισχύει τους επαγγελματίες του σήμερα».

Η σειρά HP Elite Dragonfly αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 2019, όπως και η HP S430c Curved Ultrawide οθόνη, ενώ η HP E344c Curved οθόνη αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2019.