Ένα Windows 10 tablet που αντέχει σε extreme καταστάσεις

Η DT Research παρουσιάζει μία φορητή πρόταση που μπορεί να συνοδεύσει τον κάτοχό της ακόμα και στο πεδίο της μάχης.

Το DT340T είναι ένα tablet με διαγώνιο οθόνης 14 ιντσών και εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή, με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Enterprise. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η οθόνη πολύ υψηλής φωτεινότητας που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1000 nits. Στο εσωτερικό του έχει επεξεργαστή Intel Core i5 ή i7, ενώ υπάρχει ενσωματωμένη και διακριτή κάρτα γραφικών της NVIDIA. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με έναν υπολογιστή All In One χειρός και λιγότερο με ένα tablet.

Υπάρχουν πολλές επιλογές που κάνουν το DT 340T να θεωρείται ευέλικτο ανάλογα με τα περιφερειακά και τα αξεσουάρ που μπορεί να προσθέσει κανείς. Φυσικά, προσφέρονται και πολλές επιλογές ασύρματης και ενσύρματης συνδεσιμότητας. H θωράκιση απέναντι στις κακουχίες έχει ως αποτέλεσμα η ζυγαριά να δείχνει το διόλου ευκαταφρόνητο βάρος των 2.9 κιλών, στοιχείο που το καθιστά λίγο δύσκολο στην πολύωρη χρήση με τα χέρια. Από την άλλη μεριά, η θωράκισή του είναι τέτοια που του επιτρέπει να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους κακουχία και χτύπημα. Ακόμα και οι θύρες είναι καλά προστατευμένες από ένα καπάκι καουτσούκ πάχους 13 χιλιοστών.

Η μνήμη RAM ξεκινά στη βασική έκδοση από τα 8 GB και μπορεί να φτάσει έως και τα 64 GB, ενώ η εσωτερική μνήμη αποθήκευσης είναι τεχνολογίας SSD, ξεκινά από τα 128 GB και φτάνει έως το 1 TB. Στην πιο καλά εξοπλισμένη του έκδοση έχει και ξεχωριστή κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1050, με δική της μνήμη 4 GB. Το tablet έχει τη δυνατότητα της εύκολης αλλαγής μπαταριών για απρόσκοπτη λειτουργία, ενώ η τιμή του κινείται αρκετά ψηλά, ξεπερνώντας τα 1500 ευρώ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι εδώ γίνεται λόγος για μία ειδική συσκευή… επικίνδυνων αποστολών.