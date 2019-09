Σύρος: Δώδεκα χρόνια Φεστιβάλ Animasyros

Ταινίες από τη Χιλή και το Περού μέχρι τη μακρινή Ιαπωνία, αλλά και από την Ελλάδα, ταινίες που έχουν ήδη βρεθεί στα σημαντικότερα Φεστιβάλ παγκοσμίως και κάνουν την πρεμιέρα τους στη χώρα μας, παίρνουν θέση και διεκδικούν τα βραβεία των τεσσάρων διαγωνιστικών τμημάτων του Animasyros 12.

The death vendor

Στη 12η διοργάνωσή του, το μεγαλύτερο και αγαπημένο Διεθνές Φεστιβάλ Animation, Animasyros, που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου στο νησί της Σύρου, θέτει στο επίκεντρό του το περιβάλλον και την κοινωνία.



Στα τέσσερα διαγωνιστικά του τμήματα (Διεθνές, Τηλεοπτικές Σειρές και Κατά Παραγγελία ταινίες, Μεγάλου Μήκους- Βραβείο Κοινού, Φοιτητικό Διαγωνιστικό) παρουσιάζει περισσότερες από 200 ταινίες από όλο τον κόσμο, καταξιωμένων επαγγελματιών αλλά και της νέας γενιάς animator, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ευφάνταστο ταξίδι στην τέχνη της εμψύχωσης.

Reer

Επιπλέον, για τη 12η διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ επιλέγει ως τιμώμενες χώρες τη Σουηδία -σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας στην Ελλάδα, καθώς και το Αζερμπαϊτζάν, όπου την επιμέλεια του εν λόγω αφιερώματος έκανε ο διευθυντής του Φεστιβάλ Animafilm, Rashid Aghamaliyev.

Διαγωνιστικό Τμήμα Μεγάλου Μήκους

Φέτος, το κοινό καλείται να βραβεύσει την καλύτερη μεγάλου μήκους ταινία animation, επιλέγοντας ανάμεσα σε μερικά διαμάντια της παγκόσμιας animation σκηνής. Δίνοντας έμφαση στις ταινίες για παιδιά αλλά και σε αυτές με έντονο κοινωνικό μήνυμα, οι ταινίες που επιλέχθηκαν καταπιάνονται με θέματα όπως το μεταναστευτικό, τα εγκλήματα πολέμου και η παιδική δουλεία, μέσα από την οπτική του animation.

The myth arachne

Στο animated ντοκιμαντέρ «Zero Impunity» των Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies και Denis Lambert, που έχει γίνει παγκόσμιο κίνημα (www.zeroimpunity.org) για τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά την περίοδο πολέμων, το κοινό θα βρεθεί αντιμέτωπο με συγκλονιστικές μαρτυρίες θυμάτων καθώς και ακτιβιστών. Ο σκηνοθέτης Stephane Blies, καλεσμένος του Φεστιβάλ, θα παρουσιάσει την ταινία και θα μιλήσει για την πορεία της παγκοσμίως, αλλά και για το πώς κατάφεραν να αλλάξουν τη νομοθεσία στην Ουκρανία.

«Another Day of Life»

Στην Πολωνο-ισπανική παραγωγή «Another Day of Life» των Raúl de la Fuente και Damian Nenow, η οποία κέρδισε και το βραβείο GOYA για το καλύτερο animation, καταγράφονται τα πραγματικά γεγονότα που θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή του δημοσιογράφου Ryszard Kapuscinski, όταν πήγε να καλύψει τον εμφύλιο πόλεμο της Αγκόλα το 1975.

«Iqbal, a Tale of a Fearless Child»

Στην ιταλική παιδική ταινία «Iqbal, a Tale of a Fearless Child» των Michel Fuzellier και Babak Payami, η οποία βασίζεται και στη δημοφιλή παιδική σειρά βιβλίων που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα, παρακολουθούμε τη γενναία ιστορία του Ικμπάλ και πώς πουλήθηκε για 16 δολάρια για καταναγκαστική δουλεία, καθώς και πώς θα οδηγήσει τελικά τα υπόλοιπα παιδιά σε μια εξέγερση.

«The Tower»

Στο «The Tower» του Mats Grorud, παρουσιάζεται η ιστορία της 11χρονης Παλαιστίνιας Βάρντι που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε στρατόπεδο προσφύγων μαζί με την οικογένειά της και η οποία ξεκίνησε να καταγράφει την οικογενειακή της ιστορία.

«Away»

Φυσικά, δεν θα λείψουν και καταξιωμένες ταινίες όπως το πρόσφατα βραβευμένο στο Φεστιβάλ του Annecy «Away» του Gints Zilbalodis, μια ταινία που δημιουργήθηκε όλη από έναν μόνο άνθρωπο, και το «The Girl without Hands» του Sébastien Laudenbach, που βασίζεται στο ομώνυμο παραμύθι των αδελφών Γκριμ και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Καννών, και τελικά το «Memoirs of a Man in Pajamas» του Carlos FerFer, μια animated ρομαντική κομεντί για τους εργένηδες, τα ζευγάρια και τους φίλους, βασισμένο στο ομώνυμο graphic novel.

Undone

Συνολικά 22 ταινίες θα διαγωνιστούν φέτος στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Animasyros 12, τη ναυαρχίδα του Φεστιβάλ που, όπως κάθε χρόνο, αντικατοπτρίζει και φέτος με τον καλύτερο τρόπο την παγκόσμια animation σκηνή.

«Violent Equations»

Ανάμεσα στις ταινίες που διεκδικούν το βραβείο, βρίσκεται και η ελληνική «Violent Equations» του Αντώνη Ντούσια, εμπνευσμένη από το έργο του ζωγράφου και γλύπτη Κωστή Γεωργίου, που συμμετέχει ήδη στα διεθνή Φεστιβάλ.

«Selfies»

Επιπλέον, ξεχωρίζουν το πολυβραβευμένο «Selfies» του Claudius Gentinetta, μια καταγραφή χιλιάδων καρέ από στυλιζαρισμένα selfies που συνθέτουν την άβυσσο της σύγχρονης ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς και η νέα ταινία - διαμαρτυρία «Gun Shop» του καταξιωμένου animator Patrick Smith που παρουσιάζει τα 2.328 όπλα (από τα 393 εκ. που υπάρχουν στις ΗΠΑ) υπό τους ήχους της τζαζ και με μπόλικη δόση πολιτιστικής ειρωνείας.

«Sister»

Ακόμα, στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα παρουσιαστεί το «Sister» της Siqi Song με συμμετοχές στα Φεστιβάλ Annecy και Sundance, ένα δυνατό σχόλιο πάνω στην περίφημη «Πολιτική του ενός παιδιού» που εφάρμοσε η Κίνα από το 1975 έως το 2015 και δημιούργησε μια ολόκληρη γενιά από μοναχοπαίδια, καθώς και το «Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves», η νέα ταινία της Chintis Lundgren που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις παγκοσμίως με την προηγούμενη ταινίας της, «Manivald».





Sad heart

