Στον Ολυμπιακό ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την πειραϊκή ομάδα.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ο 22χρονος φόργουοντ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά, ενώ ακολουθεί το βιογραφικό του αθλητή.

Ο παίκτης θα παραχωρηθεί δανεικός στον Ιωνικό Νικαίας για τη σεζόν 2019-20, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει και με τον Χαραλαμπόπουλο και με τον πειραϊκό σύλλογο, που είναι «νεοφώτιστος» στην Α1 Ανδρών.

Ο τεχνικός του Ιωνικού, Στέργιος Κουφός, υπολογίζει στον Χαραλαμπόπουλο και θα του δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής, κάτι που επιθυμεί ο Ολυμπιακός, καθώς θέλει να είναι «ψημένος» ο παίκτης, όταν φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Who is Who

Γεννήθηκε: 06/01/1997

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Σμολ φόργουορντ/Πάουερ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Αιγάλεω (2012), Παναθηναϊκός (2012-2017), ΠΑΟΚ (2017-18) Λαύριο (2018-19)

Τίτλοι σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Ελλάδος: 2012-2013, 2013-14, 2016-17

Κυπελλούχος Ελλάδος: (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)

Τίτλοι με την Εθνική Ελλάδας

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U20 (2017)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2015)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2013)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U20 - Β' κατηγορία (2016)

Ατομικές διακρίσεις

Μέλος της καλύτερης 5άδας στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων το 2014.

MVP στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων το 2015 και μέλος της καλύτερης 5άδας

MVP στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (Β' Κατηγορίας) το 2016 και μέλος της καλύτερης 5άδας.

Μέλος της καλύτερης 5άδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (Β' Κατηγορίας) το 2016.

MVP στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών το 2017 και μέλος της καλύτερης 5άδας

Οι περσινοί αριθμοί του

Στην Basket League (με την φανέλα του Λαυρίου) σε σύνολο 12 αγώνων είχε μέσο όρο 7.42 πόντους και 3.1 ριμπάουντ.