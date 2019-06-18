Ν.Δ.: Ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές

|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
|ΚΕΛΕΤΣΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ
|ΧΡΥΣΗ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΣΩΚΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
|ΦΕΡΑΛ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
|ΙΑΤΡΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ
|ΜΟΥΣΤΑΦΑ
|ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
|ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΠΑΥΛΙΔΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ
|ΑΛΕΒ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ
|ΤΟΥΡΚΕΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
|ΜΑΓΓΑΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΜΠΛΟΥΧΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
|ΜΑΚΑΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΜΗΤΤΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
|ΒΕΝΙΕΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
|ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΖΙΟΥΤΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΟΚΚΟΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΟΥΒΕΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΝΑΚΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΥΠΑΛ.ΔΗΜΟΥ
|ΠΑΥΛΙΔΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΡΑΠΤΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΣΑΠΙΚΑ
|ΡΟΔΑΝΘΗ-ΣΥΝΘΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΑΧΙΑΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
|ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
|ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
|ΑΝΑΤΟΛΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΠΑΠΑΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΠΛΑΡΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
|ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΦΩΤΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΓΚΟΛΕΜΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΜΠΑΤΖΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
|ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΧΙΩΤΗ-ΚΕΛΕΜΠΕΚΗ
|ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΒΑΓΙΩΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΕΜΠΟΡΟΣ
|ΣΟΦΙΟΥ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΑΣΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
|ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΛΕΜΟΝΙΑΔΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΙΛΤΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΞΟΠΛΙΔΟΥ
|ΑΜΑΛΙΑ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
|ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΠΟΖΙΔΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
|ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
|ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ
|ΝΙΚΗ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
|ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΜΠΑΣΔΡΑ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΤΟΝΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΧΙΟΝΙΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
|ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
|ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΒΡΥΖΙΔΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΠΡΩΙΟΥ-ΒΑΡΖΗ
|ΕΥΛΑΜΠΙΑ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΟΓΙΟΥ
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΤΣΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΑΝΔΥΛΗ
|ΑΓΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ
|ΖΗΣΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)
|ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΑΣΚΑΛΟΣ
|ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ
|ΜΙΣΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΑΣΚΑΛΟΣ
|ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ
|ΛΕΜΟΝΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΜΥΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
|ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΚΕΦΑΛΑ
|ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΤΑΣΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΖΑΡΟΥΧΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΓΕΩΛΟΓΟΣ
|ΤΣΟΥΛΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
|ΟΛΓΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΦΙΛΗ-ΠΑΣΧΑΛΗ
|ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
|ΣΤΥΛΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΚΟΝΤΑΞΗ
|ΣΕΒΑΣΤΗ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΡΑΒΑΝΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΑΞΙΟΓΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΛΛΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
|ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΙΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΚΕΛΛΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ(ΑΝΑΙΣΘ/ΛΟΓΟΣ)
|ΜΠΙΖΙΟΥ
|ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ
|ΑΘΗΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΞΙΜΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
|ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΙΟΥΠΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|ΜΑΚΡΗ
|ΖΩΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
|ΓΑΛΛΟΥ-ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ
|ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΛΙΟΥΤΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΚΡΕΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΩΤΣΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΣΚΟΝΔΡΑ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΤΟΛΙΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΣΙΑΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΓΚΙΚΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΑΠΟΣΤΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
|ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΚΡΟΚΙΔΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΜΑΣΤΟΡΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΤΑΡΑΝΤΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΒΒΑΔΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΡ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
|ΚΑΤΩΠΟΔΗ
|ΑΡΓΥΡΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΚΑΠΠΑΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΟΚΚΟΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΚΤΥΠΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΤΕΤΡΑΔΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΡΑΧΩΒΑ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΙΒΑΝΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΜΠΟΚΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΙΣΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΑΛΜΑΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΦΕΥΓΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΓΙΑΝΝΙΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|ΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
|ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΗΣ
|ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ
|ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
|ΤΑΠΕΙΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΤΡΑΧΗΛΗ
|ΑΘΗΝΑ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
|ΤΣΙΓΚΡΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΦΩΤΗΛΑΣ
|ΙΑΣΩΝ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΖΑΒΑΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΤΣΙΡΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
|ΧΕΙΜΑΡΑΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΛΑΠΠΑΣ
|ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
|ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΘΩΜΑΙΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΜΑΝΔΡΕΚΑ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΠΟΥΓΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ
|ΛΟΥΚΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΡΓΥΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΖΕΜΠΙΛΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
|ΣΥΜΕΩΝ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΙΜΙΚΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΠΠΑ
|ΑΝΝΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΙΑΤΡΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
|ΟΛΓΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΙΚΙΛΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΛΑΘΟΥΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΟΥΚΕΡΗ
|ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
|ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ
|ΙΟΥΛΙΑ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
|ΠΙΠΙΛΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΠΛΕΥΡΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΣΥΡΙΓΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΤΣΙΟΔΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΨΑΡΑΚΗ
|ΑΘΗΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
|ΕΚΔΟΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΙΝΕΤΖΗ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΙΡΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΑΡΥΔΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΕΡΑΜΕΩΣ
|ΝΙΚΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΜΗΚΑ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
|ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΡΑΠΤΗ
|ΖΩΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΡΩΜΑΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
|ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
|ΦΑΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΒΑΣΙΛΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΒΟΥΛΤΕΨΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΓΑΙΤΑΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
|ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΔΕΝΔΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΛΙΒΑΝΙΟΥ)
|ΧΑΜΑΙΔΗ (ΕΜΥ)
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
|ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΛΛΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΑΣΚΑΛΑ
|ΣΠΑΝΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
|ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν.
|ΨΑΡΙΑΝΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
|ΚΑΤΣΙΟΥΓΙΑΝΝΗ
|ΜΕΡΟΠΗ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
|ΚΟΡΜΠΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
|ΛΟΒΕΡΔΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΠΑΝΤΑΖΗ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΣΑΓΙΑΚΟΥ
|ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΟΤΩΝΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
|ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
|ΔΟΥΝΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΚΑΛΑΓΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α.
|ΜΕΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
|ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΓΚΑΝΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΛΙΒΑΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΜΠΙΘΙΖΗ
|ΣΕΒΑΣΤΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΠΑΛΕΥΡΑΤΖΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΡΑΓΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΒΟΡΙΔΗΣ
|ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΔΕΔΕΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΟΛΛΙΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΚΟΣΜΙΔΗ
|ΕΥΡΩΠΗ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΜΑΡΤΙΝΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΞΑΝΘΗ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΦΥΣΣΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΠΡ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΚΩΤΣΗΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΛΙΑΚΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΜΠΑΡΑ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΜΠΟΥΡΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|ΠΟΥΛΗΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΔΗΜΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΚΟΛΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ
|ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΤΑΓΑΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|ΠΡΟΣΙΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
|ΡΟΜΠΟΤΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΤΑΝΤΑΡΟΥ-ΚΡΙΓΓΟΥ
|ΘΕΟΔΟΣΙΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΒΛΑΣΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΚΑΤΣΙΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΛΥΤΡΙΒΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
|ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΣΑΜΑΡΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
|ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΑΝΤΑΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΝΤΙΝΤΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
|ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΔΑΒΑΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΚΡΗΤΙΚΟΣ
|ΝΕΟΚΛΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
|ΛΕΚΚΑ
|ΒΕΡΟΝΙΚΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
|ΓΟΜΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΜΑΚΡΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΧΡΥΣΑΦΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΜΠΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
|ΜΠΟΥΡΝΙΑ
|ΙΣΑΒΕΛΛΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΒΡΟΥΤΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΑΦΟΥΡΟΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ
|ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
|ΠΡΙΝΙΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΦΟΡΤΩΜΑΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
|ΙΑΤΡΙΔΗ
|ΤΣΑΜΠΙΚΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΚΟΝΣΟΛΑΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
|ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
|ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
|ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ
|ΑΓΑΠΗ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ.ΓΛΩΣΣΩΝ
|ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
|ΒΡΕΝΤΖΟΥ
|ΘΕΑΝΩ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΠΑΣΠΑΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ
|ΜΑΞΙΜΟΣ
|ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΣΗΜΑΙΑΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ-ΚΑΡΕΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|
|
|
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
|ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
|ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ