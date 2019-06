Το Hellenic American College (HAEC) και η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Σύλλογο «Ένωση Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων» παρουσιάζουν διάλεξη με τίτλο «Κατασκευάζοντας τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων με αρχαία ελληνικά εργαλεία» του Αριστείδη Βούλγαρη, επικεφαλής της ομάδας The Functional Reconstruction of Antikythera Mechanism - The FRAMe Project, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης [Μασσαλίας 22, Αθήνα].

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα γίνει παρουσίαση και χρήση του λειτουργικού μοντέλου του Μηχανισμού, ενώ θα παρουσιαστούν και λειτουργικές ανακατασκευές των δύο αρχαιοελληνικών τοξωτών δραπάνων και του πτολεμαϊκού κατακόρυφου τόρνου, όπως αυτά αναπαριστώνται σε κεραμικά αγγεία και τοιχογραφίες.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, είναι μία μοναδική στο είδος της μηχανολογική κατασκευή, που βρέθηκε τυχαία σε ένα ναυάγιο των Αντικυθήρων το 1900 από σφουγγαράδες. Πρόκειται για ένα είδος αναλογικού υπολογιστή, ο οποίος μπορούσε να προβλέπει τη θέση του Ηλίου στον ουρανό, τις φάσεις της Σελήνης, τις εκλείψεις του Ηλίου και της Σελήνης καθώς και την ημερομηνία έναρξης των Στεφανιτών Αγώνων όπως οι Ολυμπιακοί.

Το 2005, η διεθνής διεπιστημονική ομάδα Antikythera Mechanism Research Project, προχώρησε στη λήψη τομογραφιών ακτίνων-Χ του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, οι οποίες έδωσαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που απασχολούσαν τους ερευνητές. Η ομάδα The FRAMe Project, στηριζόμενη αποκλειστικά στις τομογραφίες του Antikythera Mechanism Research Project, μελέτησε και ανακατασκεύασε όλα τα εξαρτήματα και συναρμολόγησε δύο πλήρως λειτουργικά αντίγραφα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Κατά την περαιτέρω μελέτη των αξονικών τομογραφιών διαπιστώθηκαν, σε αρκετά εξαρτήματα του αρχαίου πρωτοτύπου, στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση από τον αρχαίο κατασκευαστή, κάποιου διατρητικού εργαλείου καθώς και κάποιου είδους τόρνου της εποχής εκείνης.





naftemporiki.gr