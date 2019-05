Έρευνα: Μικρή η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ευτυχία των νέων

Μικρό αντίκτυπο έχει στην ευτυχία των νέων ανθρώπων ο χρόνος που αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στην οποία συμμετείχαν 17.000 έφηβοι.

Η έρευνά των ακαδημαϊκών υποστηρίζει ότι η επίδραση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιστοιχεί περίπου στο 1% της ευημερίας του εφήβου, τη στιγμή που η οικογένεια, οι φίλοι και η σχολική ζωή είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ικανοποίηση για τη ζωή του.

Ο καθηγητής Άντριου Πρζιμπίλσκι, διευθυντής έρευνας στο Oxford Internet Institute (OII) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δήλωσε ενδεικτικά πως το 99,75% της ικανοποίησης από τη ζωή ενός ατόμου δεν έχει καμία σχέση με τη χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το dazeddigital.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σε αντίθεση με άλλες μελέτες, η έρευνα του Oxford Internet Institute (OII) ανέλυσε δεδομένα από την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για να στηρίξει τα συμπεράσματά της. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια αυστηρότερη μεθοδολογία για να συγκεντρώσουν πόσο χρόνο περνούν οι έφηβοι σε οθόνες καθημερινά.

Η έρευνα με τίτλο «Screens, Teens and Psychological Well-Being: Evidence from Three Time-Use-Diary Studies» δημοσιεύθηκε στο Psychological Science.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ