Μαθητές στον Εύοσμο θα εξετάσουν ηλικιωμένους και θα τους δείξουν τις τεχνολογίες υγείας

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Μαθητές του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου θα κάνουν ιατρικές εξετάσεις στους ηλικιωμένους στο Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και θα τους δείξουν πώς μπορούν οι τεχνολογίες υγείας να τους καλυτερέψουν και να τους διευκολύνουν τη ζωή.

Η ανοιχτή αυτή εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 16-05-2019 και ώρα 12:00, (Λαγκαδά 3, Κάτω Εύοσμος) και στοχεύει στην διάχυση των σύγχρονων ευρωπαϊκών διαδικασιών υποστήριξης της ενεργού γήρανσης στην τοπική κοινωνία.

Διοργανώνεται και στηρίζεται από την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου.

Συγκεκριμένα, θα τους κάνουν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου με τον κατάλληλο εξοπλισμό τηλεϊατρικής. Θα δημιουργήσουν ηλεκτρονικούς φακέλους των ηλικιωμένων «point of care», θα τους κάνουν επίδειξη των λειτουργιών της συσκευής «e-pill reminder» που κατασκεύασαν τα ίδια και η οποία βοηθά τα άτομα της 3ης ηλικίας, και όχι μόνο, να λαμβάνουν ορθά την φαρμακευτική τους αγωγή και τέλος θα κάνουν εξ αποστάσεως ιατρική γνωμάτευση για να δείξουν τους ηλικιωμένους πως μπορούν να έχουν μία γνωμάτευση χωρίς να τρέχουν στο γιατρό.

Να σημειωθεί ότι τα παιδιά προετοιμάστηκαν κατάλληλα μέσω των δραστηριοτήτων που οργάνωσαν οι καθηγητές τους. Δηλαδή, επισκέφθηκαν για δύο εβδομάδες το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και καταρτίστηκαν στις σύγχρονες αυτές τεχνολογίες, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ΚΑ1 2018-1-EL01-KA102-047553 με τίτλο: «Integrated Services for Active Ageing jobs and innovative entrepreneurship». Επίσης, κατασκεύασαν μόνα τους τα έργα α) «Point of Care» (ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι) και β) «E-pill Medication Reminder» (συσκευή υπενθύμισης λήψης χαπιών) με τη χρηματοδότηση του «Νόησις» μέσω του προγράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ». Κα τέλος, εκπαιδεύτηκαν στον σύγχρονο αυτό εξοπλισμό από την εταιρεία Vidavo.