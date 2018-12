Κένεθ Κλαρκ: Θα ηττηθεί η Μέι στην ψηφοφορία της 11ης Δεκεμβρίου

Τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση της Τερέζα Μέι θα ηττηθεί στην ψηφοφορία της 11ης Δεκεμβρίου με αντικείμενο τη συμφωνία για το Brexit εξέφρασε ο Father of the House of Commons του Ηνωμένου Βασιλείου, Κένεθ Κλαρκ, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη βρετανική σκηνή από εδώ και στο εξής.

Μιλώντας σε συνέδριο του Economist για την Κύπρο στο Λονδίνο, ο ευρωπαϊστής βετεράνος πολιτικός μίλησε για την απόλυτη διαίρεση των πολιτικών δυνάμεων στη Βρετανία, ακόμη και στο εσωτερικό των δύο μεγάλων κομμάτων. «Υπάρχουν κάποιοι Συντηρητικοί που δεν θέλουν καθόλου συμφωνία. Θέλουν απλώς η Βρετανία να φύγει από την Ε.Ε., όσο πιο ριζοσπαστικά. Όσοι έχουν λίγη λογική, και στα δύο κόμματα, θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τασσόμενος υπέρ της συμφωνίας ανάμεσα στη βρετανική κυβέρνηση και την Ε.Ε., ως την εξέλιξη που θα διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα.

Ο ίδιος απέρριψε την ιδέα ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit. «Θα ήταν ένα καθαρό τζογάρισμα. Δεν πιστεύω ότι τα δημοψηφίσματα είναι ένας λογικός τρόπος να κάνεις πολιτική, ιδίως σε μια περίοδο με εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κλαρκ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στην πραγματικότητα καμία καμπάνια δεν είναι σε θέση να ανατρέψει το κύμα αμφισβήτησης «κατά των ελίτ, των ξένων, της Ευρώπης» που κυριαρχεί στη Βρετανία σε αυτήν τη φάση.

Ο κ. Κλαρκ πρόσθεσε ότι μια άτακτη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. θα έχει επιπτώσεις και στην Ευρώπη, συνιστώντας ένας σοκ ευρύτερα για τη δυτική οικονομία, σε μια περίοδο με πολλά ρίσκα.

