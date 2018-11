Κορυφαίο το Eclipse Cross

Από την έντυπη έκδοση

Η Mitsubishi Motors Corporation ανακοίνωσε ότι το Eclipse Cross crossover SUV απέσπασε τον τίτλο RJC Car of the Year 2019, σε έναν θεσμό με διοργανωτή την Automotive Researchers’ & Journalists’ Conference of Japan (RJC).

Για την επιλογή του Eclipse Cross, η κριτική επιτροπή του RJC σχολίασε τα εξής: «Το Eclipse Cross δεν είναι μόνο ένα κομψό μίγμα μοντέρνου κουπέ και συμπαγούς SUV, αλλά προσφέρει και υψηλές επιδόσεις σε ανώμαλο δρόμο και απόλυτα ισορροπημένη, δυναμική συμπεριφορά, χάρη στο μοναδικό σύστημα τετρακίνησης της Mitsubishi Super All-Wheel Control (S-AWC). Οι ζωηρές επιδόσεις του οφείλονται στη συνεργασία ενός νέου υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.5 λτ. και ενός κιβωτίου CVT».

Είναι η πρώτη φορά που μοντέλο της MMC κερδίζει μία διάκριση RJC Car of the Year μετά το Mitsubishi i το 2007. Η επιλογή του 28ου RJC Car of the Year έγινε από μέλη του οργανισμού RJC. Υποψήφια ήταν ιαπωνικά μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην τοπική αγορά το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 31η Οκτωβρίου 2018.