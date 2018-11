Guardian: Ελλάδα και ΠΓΔΜ αφήνουν πίσω τον τελευταίο αεροπορικό αποκλεισμό στην Ευρώπη

1st direct #Athens - #Skopje flight is about to take off from @ATH_airport! ✈️ Alt. FM G. Katrougalos @gkatr & DFM T. Quick @YFYPEX bid farewell to a special passenger #fYROM DPM for European Affairs B. Osmani @Bujar_O. Have a nice flight! pic.twitter.com/Wywq5hWvC3