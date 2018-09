CNN: Αποσύρθηκαν επεισόδια του «Anthony Bourdain» στα οποία εμφανίζεται η Αρτζέντο

Το CNN απέσυρε επεισόδια της εκπομπής του Άντονι Μπουρντέν, «Anthony Bourdain: Parts Unknown», στα οποία εμφανίζεται η Άσια Αρτζέντο, μετά τις καταγγελίες εναντίον τής ηθοποιού για σεξουαλική παρενόχληση.

Η Αρτζέντο, σύντροφος του διάσημου σεφ και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον περασμένο Ιούλιο, εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια της δημοφιλούς σειράς και σκηνοθέτησε ένα τρίτο.

Εκπρόσωπος του CNN επιβεβαίωσε στο BuzzFeed News ότι και τα τρία επεισόδια αφαιρέθηκαν από την υπηρεσία streaming του CNN, CNN Go, λόγω των ισχυρισμών κατά της Αρτζέντο.

«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων ειδήσεων για την Άσια Αρτζέντο, το CNN θα διακόψει την προβολή των προηγούμενων επεισοδίων του “Parts Unknown”, στα οποία εμφανίζεται, μέχρι να υπάρξει νεότερη εξέλιξη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού δικτύου στο BuzzFeed.

Η Ιταλίδα ηθοποιός Άσια Αρτζέντο κατηγορήθηκε από τον νεαρό ηθοποιό Τζίμι Μπένετ για σεξουαλική επίθεση, όταν εκείνος ήταν 17 ετών και εκείνη 37.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», η ηθοποιός -από τις πρώτες που κατήγγειλε τον παραγωγό του Χόλυγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλική κακοποίηση-, κατέβαλε χρήματα στον Τζίμι Μπένετ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκε σεξουαλικά στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια, το 2013.

Ως παιδί, ο Μπένετ υποδύθηκε τον γιο της Αρτζέντο στην ταινία «The Heart Is Deceitful Above All Things», στην οποία η ηθοποιός είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία.