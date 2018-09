Πέθανε ο Κόνγουεϊ Σάβατζ, πιανίστας των Nick Cave & The Bad Seeds

Ο Κόνγουεϊ Σάβατζ, πιανίστας του συγκροτήματος Nick Cave & The Bad Seeds πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 58 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Αυστραλός μουσικός πέρυσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο. Λόγω της διάγνωσης και της επέμβασης έχασε μεγάλο μέρος της περιοδείας του συγκροτήματος για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ με τίτλο «Skeleton Tree».

Ο γεννημένος στη Βικτόρια, Κόνγουεϊ Σάβατζ εντάχθηκε στο συγκρότημα του Νικ Κέιβ μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «The Good Son» το 1990.

Άρχισε να παίζει πιάνο στα εφηβικά του χρόνια, υπήρξε μέλος πολλών συγκροτημάτων τη δεκαετία του 1980, όπως της μπάντας της κάντρι μουσικής, Feral Dinosaurs και των Happy Orphans, Dust on the Bible.

Με το συγκρότημα του Κέιβ ηχογράφησε επτά άλμπουμ συμπεριλαμβανομένων των Henry's Dream (1992), Murder Ballads (1996) και Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus (2004). Το 2000 κυκλοφόρησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του, με τίτλο Nothing Broken.

«Ο αγαπημένος μας Κόνγουεϊ πέθανε το απόγευμα της Κυριακής. Ένα μέλος των Bad Seeds για περίπου 20 χρόνια. Ο Κόνγουεϊ ήταν το "αναρχικό νήμα" στις συναυλίες μας. Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι, τα μέλη του συγκροτήματος αλλά και οι θαυμαστές. Ήταν αστείος, τρομακτικός, συναισθηματικός, με "ζεστή" καρδιά, έντιμος, αληθινός. Επίσης, ήταν ταλαντούχος- είχε "χρυσή φωνή", ψιλή, γλυκιά και γεμάτη ψυχή. Μία νύχτα που πίναμε στις τέσσερις το πρωί, σε ένα μπαρ ξενοδοχείου στην Κολωνία, ο Κόνγουεϊ κάθισε στο πιάνο και τραγούδησε το Streets of Laredo με το γλυκό και μελαγχολικό του ύφος, και σταμάτησε τον κόσμο για μια στιγμή. Όλοι δάκρυσαν. Αντίο Κόνγουεϊ, όλοι δακρύζουν» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους τα μέλη του συγκροτήματος.