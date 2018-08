Σοβαρά προβλήματα ύπνου αντιμετωπίζει πάνω από το 90% των φροντιστών, ασθενών με άνοια

Σύμφωνα με νέα μελέτη του πανεπιστημίου της Buffalo School of Nursing, πάνω από το 90% των ατόμων που έχουν να φροντίζουν ένα μέλος της οικογένειας τους το οποίο πάσχει από άνοια, δεν κοιμούνται καλά. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες κάθε βράδυ.

Όπως λέει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Yu-Ping Chang, PhD ( Patricia H. and Richard E. Garman Endowed Professor in the UB School of Nursing) οι διαταραχές του ύπνου μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια στέρηση του ύπνου και να επιφέρουν την κατάθλιψη των φροντιστών αυτών, την αύξηση βάρους, την εμφάνιση καρδιακών παθήσεων ακόμα και πρόωρο θάνατο.

Σύμφωνα με την Ένωση για το Αλτσχάιμερ, περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με Alzheimer, ενώ πάνω από 16 εκατομμύρια άτομα, συχνά μέλη της οικογένειας, είναι φροντιστές των ασθενών αυτών.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο στο Perspectives in Psychiatric Care, ανέλυσε τον ύπνο 43 ατόμων που είναι κύριοι φροντιστές για ένα μέλος της οικογένειας τους με άνοια. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν κάτοικοι Νέας Υόρκης και άνω των 50 ετών.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα ειδικό ρολόι με αισθητήρα το οποίο για επτά ημέρες κατέγραφε τις ώρες που κοιμόντουσαν και πόσες φορές ξύπναγαν κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Επιπλέον, συμπλήρωσαν ένα ημερολόγιο ύπνου καθώς και αυτο-εκτιμήσεις για το αν νιώθουν κατάθλιψη, για το βάρος της περίθαλψης, την ποιότητα του ύπνου και την υγιεινή του ύπνου, για συμπεριφορές που μπορεί να παρεμβαίνουν στον ύπνο τους, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης πριν τον ύπνο κ.λπ..

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 92% των συμμετεχόντων είχε πολύ κακή ποιότητα ύπνου, ξυπνούσε συχνά και κοιμόταν λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα, δηλαδή λιγότερες ώρες από το συνιστώμενο σύνολο των επτά ή οκτώ ωρών που είναι απαραίτητο για να νιώθει ένα άτομο υγιές και ξεκούραστο.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η κακή υγιεινή στον ύπνο αυξάνει την καθυστέρηση του ύπνου ή το χρόνο που χρειάζεται κανείς για να κοιμηθεί. Παρόλο που οι φροντιστές ανέφεραν ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο 30 λεπτά για να κοιμηθούν, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ειδικά ρολόγια έδειξαν καθυστέρηση ύπνου 40 λεπτών.

Τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους ερευνητές, δείχνουν ότι άλλη αντίληψη έχουν οι φροντιστές για τον ύπνο τους και άλλο συμβαίνει στην πραγματικότητα, με αυτό που συμβαίνει να είναι τελικά μια κακή ποιότητα ύπνου λίγων ωρών.

Η επικεφαλής της έρευνας τόνισε, ότι η κατανόηση του προβλήματος αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη μιας προσαρμοσμένης και αποτελεσματικής θεραπείας. Αυτό θα βοηθούσε τα εκατομμύρια των φροντιστών να έχουν ένα καλύτερο ποιοτικά ύπνο, που απαιτείται για να προστατεύσουν την υγεία τους και να συνεχίσουν να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς που έχουν αναλάβει να φροντίζουν.